الملكية الأردنية الناقل الرسمي لمهرجان جرش للثقافة والفنون

الوكيل الإخباري- اعتمد مهرجان جرش للثقافة والفنون شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية ناقلاً رسمياً للضيوف والوفود العربية والعالمية المشاركة في دورته الأربعين والتي ستنطلق فعالياته في الثاني والعشرين من شهر تموز الحالي والذي يحتفل بهذا العام بأربعة عقود من الحضور الثقافي والفني.

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وفي إطار تعزيز التعاون بين الجانبين، التقى نائب رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي المهندس سامر المجالي مع مدير عام مهرجان جرش المستشار يزن الخضير بحضور مدير تنفيذي الاتصال المؤسسي وعضو اللجنة العليا للمهرجان رزان الجبارات وعدد من المسؤولين من الجانبين.



وخلال اللقاء أكد المجالي مواصلة الملكية الأردنية القيام بدورها كشريك رئيسي وناقل رسمي لمهرجان جرش منذ تأسيسه، باعتبار الملكية الأردنية ومهرجان جرش مؤسستين وطنيتين تحملان معًا رسالة الأردن الحضارية والثقافية والسياحية إلى مختلف أنحاء العالم.



وأضاف أن رعاية الملكية الأردنية لمهرجان جرش تأتي ضمن جهودها المستمرة لدعم الفعاليات الوطنية وتعزيز الترويج للمملكة على الخارطة الثقافية والسياحية، مؤكداً أن المهرجان يشكل منصة مهمة للتعريف بالأردن كمقصد سياحي وثقافي، ويُسهم في تنشيط سياحة المهرجانات واستقطاب الزوار من مختلف الدول، بما ينعكس إيجاباً على الحركة السياحية والاقتصادية ويعزز مكانة المملكة كوجهة للفعاليات الثقافية والفنية.



من جهته، أكد المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون أن الشراكة مع الخطوط الجوية الملكية الأردنية تجسد تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية في دعم أحد أبرز المشاريع الثقافية في المملكة، مشيراً إلى أن الملكية الأردنية، بوصفها الناقل الوطني، تؤدي دوراً محورياً في تعزيز حضور الأردن الثقافي والسياحي، وإيصال رسالته الحضارية إلى مختلف دول العالم.