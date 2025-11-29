السبت 2025-11-29 03:44 م

الملكية الأردنية تؤكد أن عملياتها التشغيلية مستمرة وغير متأثرة بإشعار “إيرباص” الأخير

السبت، 29-11-2025 02:10 م

الوكيل الإخباري-   تؤكد شركة الملكية الأردنية أن عملياتها التشغيلية مستمرة على نحو اعتيادي دون أي تأثير، وذلك عقب إشعار “إيرباص” الأخير المتعلق باحتمالية تأثر بعض طائرات عائلة A320 بمشكلات ناتجة عن الإشعاع الشمسي العالي.

وبعد مراجعة فنية دقيقة والتنسيق المباشر مع شركة “إيرباص” والهيئات التنظيمية، تؤكد الملكية الأردنية أن أيًّا من طائراتها غير مشمول بالإجراءات الفنية الإلزامية الواردة في الإشعار. وعليه، تستمر جميع رحلات الملكية الأردنية حسب جدولها المعتاد، دون أي توقع لتعطّل أو تغيير.


وتجدد الملكية الأردنية التزامها المطلق بأعلى معايير السلامة الجوية، وحرصها الدائم على الالتزام بتعليمات الجهات المصنعة والهيئات التنظيمية. وتواصل الشركة العمل لضمان تجربة سفر آمنة وسلسة ومريحة لركابها.

 
 


