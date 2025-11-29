الملكية الأردنية تؤكد أن عملياتها التشغيلية مستمرة وغير متأثرة بإشعار “إيرباص” الأخير

وبعد مراجعة فنية دقيقة والتنسيق المباشر مع شركة “إيرباص” والهيئات التنظيمية، تؤكد الملكية الأردنية أن أيًّا من طائراتها غير مشمول بالإجراءات الفنية الإلزامية الواردة في الإشعار. وعليه، تستمر جميع رحلات الملكية الأردنية حسب جدولها المعتاد، دون أي توقع لتعطّل أو تغيير.
وتجدد الملكية الأردنية التزامها المطلق بأعلى معايير السلامة الجوية، وحرصها الدائم على الالتزام بتعليمات الجهات المصنعة والهيئات التنظيمية. وتواصل الشركة العمل لضمان تجربة سفر آمنة وسلسة ومريحة لركابها.
-
أخبار متعلقة
-
نهائيات بطولة FIA للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسباقات الإلكترونية 2025 في عمّان تُسجّل منافسات استثنائية
-
زين الأردن تحصد جائزة "أفضل مبادرة للتحوّل الرقمي في قِطاع الاتصالات" عن مبادرتها المُبتكرة (Agentic AI)
-
The Domain تستضيف الكوميدي المصري مينا نادر في عرضين ناجحين نفدت تذاكرهما بالكامل
-
شراكة استراتيجية بين The Domain و aries ai للارتقاء بتجربة الضيوف في الأردن
-
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. مساعدات متنوعة تتدفق لإغاثة أهل غزة
-
كابيتال بنك يجدد التزامه بدعم صحة الموظفين عبر فعاليات توعوية ورياضية متنوعة
-
البنك العربي الراعي الماسي للمؤتمر الثامن لجودة الرعاية الصحية
-
أكاديمية جورامكو تستقبل أكبر عدد من الطلبة الجدد منذ تأسيسها