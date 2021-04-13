الملكية الأردنية تؤكد حرصها على مواصلة التعاون مع وكلاء السياحة والسفر الأردنيين

الوكيل الاخباري - التقى سامر المجالي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية يوم أمس مع محمد سميح، رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية، بحضور عدد من وكلاء السياحة والسفر والمسؤولين المعنيين، وذلك في المقر الرئيسي للملكية الأردنية.

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وخلال اللقاء، أكد المجالي حرص الملكية الأردنية على إدامة مسيرة العمل والتعاون مع جميع وكلاء السياحة والسفر الأردنيين، والذين يُنظر إليهم باعتبارهم أحد المحاور الرئيسية القادرة على النهوض بقطاعي السياحة والنقل الجوي في الأردن، مشيرًا إلى أن الملكية الأردنية، وبوصفها الناقل الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية، ستواصل الجهود التي بدأتها منذ تأسيسها قبل 57 عامًا لتعزيز علاقات الشراكة القائمة بينها وبين الوكلاء، والعمل كذلك مع مختلف الجهات الوطنية المعنية بتعافي قطاع السياحة والطيران، والترويج للأردن كوجهة سياحية جاذبة وداعمة للاقتصاد الوطني.



واستعرض المجالي خلال اللقاء استراتيجية الملكية الأردنية وخططها وتحدياتها المستقبلية، مشيرًا إلى أهمية عقد اجتماعات شفافة ومستمرة مع وكلاء السياحة والسفر في الأردن لضمان تحقيق المصالح المشتركة لكلا الطرفين.

وبدورهم، أعرب الوكلاء عن دعمهم للمجالي في مهمته الجديدة، وأكدوا على التزامهم التاريخي والمستقبلي تجاه الناقل الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية.

وناقش الطرفان القضايا الرئيسيةالتي تواجه القطاع ومخرجات أزمة كورونا، وأمكانية وضع خطة واضحة للمضي قدمًا في تعزيز تعافي حركة السفر بما يحقق الفائدة ويخدم مصالح الطرفين .