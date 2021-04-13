الثلاثاء 13-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

إجراء حكومي جديد للتعامل مع كورونا

عضو في لجنة الاوبئة يدعو لتشديد الاجراءات بالاردن

وزير الاوقاف يوضح حول صلاة الجمعة بالمساجد

انخفاض نسبة فحوصات كورونا الإيجابية في الأردن

تمديد فترة تقديم الاختبارات عبر درسك حتى 9 مساء

الملك يعزي الأمير تشارلز بوفاة الأمير فيليب

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني

سوريا : سعر جديد لدولار الحوالات

الدكتور نذير عبيدات يوجه رسالة للاردنيين

انخفاض إصابات كورونا في الاردن اليوم

الثلاثاء، 13-04-2021 03:55 م

في لقاء مع رئيس الجمعية

الملكية الأردنية تؤكد حرصها على مواصلة التعاون مع وكلاء السياحة والسفر الأردنيين

RJ- Pic


الوكيل الاخباري - التقى سامر المجالي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية يوم أمس مع محمد سميح، رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية، بحضور عدد من وكلاء السياحة والسفر والمسؤولين المعنيين، وذلك في المقر الرئيسي للملكية الأردنية.

اضافة اعلان

وخلال اللقاء، أكد المجالي حرص الملكية الأردنية على إدامة مسيرة العمل والتعاون مع جميع وكلاء السياحة والسفر الأردنيين، والذين يُنظر إليهم باعتبارهم أحد المحاور الرئيسية القادرة على النهوض بقطاعي السياحة والنقل الجوي في الأردن، مشيرًا إلى أن الملكية الأردنية، وبوصفها الناقل الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية، ستواصل الجهود التي بدأتها منذ تأسيسها قبل 57 عامًا لتعزيز علاقات الشراكة القائمة بينها وبين الوكلاء، والعمل كذلك مع مختلف الجهات الوطنية المعنية بتعافي قطاع السياحة والطيران، والترويج للأردن كوجهة سياحية جاذبة وداعمة للاقتصاد الوطني.


واستعرض المجالي خلال اللقاء استراتيجية الملكية الأردنية وخططها وتحدياتها المستقبلية، مشيرًا إلى أهمية عقد اجتماعات شفافة ومستمرة مع وكلاء السياحة والسفر في الأردن لضمان تحقيق المصالح المشتركة لكلا الطرفين.

 

وبدورهم، أعرب الوكلاء عن دعمهم للمجالي في مهمته الجديدة، وأكدوا على التزامهم التاريخي والمستقبلي تجاه الناقل الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية.

 

وناقش الطرفان القضايا الرئيسيةالتي تواجه القطاع ومخرجات أزمة كورونا، وأمكانية وضع خطة واضحة للمضي قدمًا في تعزيز تعافي حركة السفر بما يحقق الفائدة ويخدم مصالح الطرفين .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
GetAttachment (9)

زين توزّع 4500 طرد رمضاني

EIBjzg2X0AA7kvC

البنك العربي يدعم مؤسّسة إنجاز لتنفيذ برنامج الأمن السيبراني لطلاب الجامعات

23472963_1784775548222082_4182927967056169712_n

وظائف شاغرة في شركة زين الأردن - رابط

Eric Xu

هواوي: تعزيز نطاق الأعمال لزيادة المرونة والتغلب على التحديات

NPC Junior Chef - image

الشركة الوطنية للدواجن تطلق مسابقة الشيف الصغير في رمضان لدعم جمعية أسرة التضامن الاجتماعي

GetAttachment (2)

اشتري حيوانك الأليف عن طريق السوق المفتوح

أخبار متعلقة
JPEG@

الملكية الأردنية تبدأ اعطاء لقاح كورونا لموظفيها ضمن حملة تطعيم العاملين في المطارات الأردنية