الأربعاء 07-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الملك يوجه كلمة للأردنيين والأردنيات ( نص الكلمة )

وزيرة إسبانية: الفلسطينيون يعيشون تحت الجوع

إصابة مستوطن بانفجار سيارة في تل أبيب

الملك يشهد مراسم رفع علم اليوبيل الفضي

ولي العهد يلتقي مجموعة من وجهاء قصبة المفرق

تحذير امني هام الى جميع المواطنين

الملك يوجه كلمة للأردنيين اليوم

جنوب أفريقيا: سيتم محاكمة أي مواطن شارك في صفوف جيش الاحتلال

اعتقال 35 فلسطينيا في الضفة خلال أقل من 24 ساعة

صور- حزب الله ينعى اثنين من مقاتليه

الأربعاء، 07-02-2024 04:04 م

الملكية الأردنية تقدم رحلات اضافية إلى الدوحة لحضور المباراة النهائية وبأسعار تفضيلية

الملكية الأردنية تبارك بفوز النشامى وتأهله إلى النهائي في كأس أمم اسيا

220245193038370169416


الوكيل الإخباري - تؤكد الملكية الأردنية على حرصها على دعم المنتخب الأردني وتسهيل سفر مشجعيه لحضور مبارة النشامى في نهائي كأس اسيا 2024 يوم السبت المقبل،  وتدعو جميع مشجعي النشامى إلى الاستفادة من هذا العرض التشجيعي ومساندة المنتخب الوطني في رحلته نحو تحقيق الفوز في البطولة. اضافة اعلان

يتضمن العرض تقديم سعر مخفض على تذاكر السفر وابتداءً من ٢٩٩ دينار، بالإضافة إلى مضاعفة أعداد الرحلات ابتداءاً من يوم غد الخميس حتى يوم الاحد المقبل يتخللها عدد من الرحلات تمكن مواعيدها المسافرين من السفر يوم السبت لحضور المباراة والعودة بعد انتهائها يوم الأحد فجراً و أثناء النهار.
هذا وتنصح المشجعين بشراء التذاكر مسبقًا نظرًا لعدد المقاعد المحدود عبر زيارة موقع الملكية الأردنية الإلكتروني www.rj.com  أو تطبيق الشركة على الهواتف الذكية أو هاتف مركز الاتصال رقم 0096265100000 أو مراجعة مكاتب مبيعات الملكية الأردنية أو وكلاء سفرها المعتمدين في الأردن والخارج .
 ولمعرفة المزيد عن التأشيرات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية القطرية:   https://visitqatar.com/intl-en/practical-info/visas
ولشراء تذاكر المباريات يرجى زيارة الموقع الرسمي :https://tickethour.queue-it.net/?c=tickethour&e=afc2&t=https%3A%2F%2Ftickets.qfa.qa%2Fafc2023&cid=ar-QA

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Housing Bank

بنك الإسكان يدعم المنتخب الوطني لكرة القدم "النشامى" بمبلغ 150 ألف دينار

WhatsApp Image 2024-02-07 at 1.45.04 PM

مجموعة الأردنية للطيران تهنئ جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة مرور 25 عاماً على تولي جلالته سلطاته الدستورية

download

البنك العربي يدعم مشروع إعادة إنشاء وتطوير مركز صحي غور المزرعة الشامل ضمن مبادرة "همتنا"

Clive Bates

أحد مطوري الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ يهاجم منظمة الصحة ويصف بياناتها بالمضللة

WhatsApp Image 2024-02-07 at 11.18.57 AM

سامسونج تُعلن عن توفّر سلسلة Galaxy S24 في مختلف أسواق العالم

000

زين تهدي النشامى 50 ألف دينار احتفاءً بالإنجاز التاريخي

أخبار متعلقة
RJ E2

الملكية الأردنية في المركز الخامس بدقة المواعيد بين أفضل الشركات العالمية لعام 2023

2

الأردنية للطيران تعلن دعمها القوي لمنتخب النشامى: رحلات جوية إلى الدوحة بأسعار رمزية

WhatsApp Image 2024-02-03 at 1.23.11 PM

Sundays للسياحة والسفر تدعم منتخب النشامى بعروض مميزة