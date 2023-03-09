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الخميس، 09-03-2023 12:22 م

الملكية الأردنية تبدأ اليوم بتسيير رحلات منتظمة بين عمان والجزائر

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الوكيل الإخباري - تستأنف شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية اليوم (9/3/2023) خطاً جوياً منتظماً ومباشراً بين عمان والعاصمة الجزائرية، في ضوء الاستراتيجية التجارية التي تنتهجها الشركة لتوسيع شبكة خطوطها وزيادة عدد المحطات وفتح أسواق واعدة وملائمة لطبيعة شبكة الملكية الأردنية وأسطولها الجوي بعد التأكد من الجدوى الاقتصادية.

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ولقد جاء الإعلان عن تسيير الرحلات خلال الاجتماعات الوزارية للجنة الجزائرية الأردنية المشتركة في الجزائر وبحضور نائب رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية /الرئيس التنفيذي المهندس سامر المجالي حول استئناف الرحلات الجوية المنتظمة إلى الجزائر بواقع رحلتين اسبوعياً، حيث تقلع أولى الرحلات من مطار الملكة علياء الدولي الى مطار الجزائر الدولي هواريبومدين اليوم 9/3/2023.


الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي أعرب عن سعادته بإضافة الجزائر إلى وجهات الملكية الأردنية مجدداً، مضيفاً أن الوجهة الجديدة ستخدم الجالية الأردنية والعربية المقيمة في الجزائر، والأخوة الجزائريين والطلبة ورجال الأعمال، وتعزيز عمليات التبادل التجاري، معرباً عن تفاؤله بأن تشكل الجزائر قيمة مضافة إلى الشبكة وبالأخص ربط الجزائر مع الشرق الأدنى، وتلبي متطلبات ورغبات المسافرين، فضلاً عن دعم الجهود المشتركة لزيادة عدد السياح بين البلدين من خلال تقديم خدمات وتجربة سفر متميزة مع الملكية الأردنية.

وستشغل الملكية الأردنية رحلتين أسبوعياً بين عمان والجزائر على متن طائرات ايرباصA320 أيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، حيثُ سيتمكن المسافرون في الجزائر من حجز رحلاتهم من خلال التواصل مع مركز الإتصال 065100000أو الموقع الالكتروني للشركة www.rj.com أو مكاتب مبيعات الملكية أو أحد وكلاء السياحة والسفر المعتمدين لديها.

 




 

 


 

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