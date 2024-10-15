الملكية الأردنية تبدأ بتسيير رحلات منتظمة بين عمان وموسكو اليوم

نائب رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية/ الرئيس التنفيذي المهندس سامر المجالي قال ان إضافة موسكو إلى شبكة الملكية الأردنية يأتي بهدف توفير خيارات سفر جديدة للمسافرين الأردنيين، وخدمة الجاليات الأردنية والعربية المقيمة هناك وتسهيل حركة انتقال رجال الأعمال والطلبة وتشجيع السياحة والاستثمار والحرص المشترك على تنمية العلاقات الثنائية بين الأردن وروسيا.
يمكن للمسافرين الراغبين بالسفر إلى موسكو حجز رحلاتهم من خلال الموقع الالكتروني للشركة www.rj.com أو تطبيق الالكتروني للملكية الأردنية او الاتصال بمركز الاتصال على الرقم
(962065100000+) أو من خلال مكاتب مبيعات الملكية الأردنية او أحد وكلاء السفر في جميع أنحاء العالم.
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