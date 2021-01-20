الملكية الأردنية تبدأ بتطبيق الإجراءات المترتبة على إلغاء منصة القادمين للأردن جواً

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





تبدأ شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية (اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 20 كانون الثاني) بتنفيذ الإجراءات المترتبة إثر قرار الحكومة إلغاء منصة القادمين إلى الأردن جوّاً Visit Jordan، حيث طالبت هيئة تنظيم الطيران المدني بتطبيق هذه الإجراءات على جميع المسافرين القادمين إلى المملكة الأردنية الهاشمية والمتمثلة بتسديد قيمة فحص البي سي آر (PCR) فور شراء التذكرة حسب التسعيرة المعلنة من وزارة الصحة، على أن يعفى من ذلك الأطفال دون سن 5 سنوات، بالإضافة إلى تعبئة نموذج إقرار صحي وتسليمه لموظف كاونتر التدقيق check in في المطار قبل الصعود إلى الطائرة، وعدم صرف بطاقة الصعود إلى الطائرة في حال عدم تعبئة المسافر للنموذج كاملاً.وتبدأ كافة شركات الطيران العالمية التي تشغل رحلات مباشرة إلى المملكة بتطبيق هذه الإجراءات على جميع المسافرين ومن مختلف الجنسيات، دون استثناء.وقد دعت الملكية الأردنية مسافريها القادمين إلى المملكة إلى ضرورة الحضور إلى المطار قبل موعد الرحلة بـ 3 ساعات لتمكين الشركة من تطبيق الإجراءات الجديدة بسهولة وفي الوقت المحدد لتجنب التأخير.