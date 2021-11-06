الملكية الأردنية تتعاون مع 'ڤي إم إل واي آند آر-عمّان' في مجال الإعلان الإبداعي

الوكيل الاخباري - إثر الفوز في مرحلة تقديم العروض التي اتسمت بالتنافسية الشديدة، أعلنت شركة شركة "ڤي إم إل واي آند آر-عمّان" الرائدة في مجال الخدمات الإعلانية الإبداعية وبناء وتطوير العلامات التجارية في المملكة، عن وقوع اختيار شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، الناقل الرسمي، عليها لتكون شريكها الاستراتيجي في مجال وخدمات الإعلان الإبداعي.



هذا التعاون ليس الأول بين الطرفين؛ حيث يعتبر امتداداً لشراكة استراتيجية طويلة المدى جمعت بين كل من شركة "ڤي إم إل واي آند آر-عمّان" والملكية الأردنية بهدف الارتقاء بعلامة الملكية الأردنية الرائدة على الصعيدين المحلي والدولي.



وبموجب التعاون الجديد الذي يأتي في أعقاب جائحة كوفيد-19، ستتولى شركة "ڤي إم إل واي آند آر-عمّان"، الحائزة على العديد من الجوائز المرموقة، مهمة تنشيط وتعزيز تواجد وحضور الملكية الأردنية، إلى جانب تعزيز مكانتها المتقدمة، مكرسة إرثها الإبداعي الطويل، ومواردها الرقمية، واستراتيجياتها القائمة على الذكاء الاصطناعي لخدمة هذه الغاية، وبما يمكن الملكية الأردنية من تحقيق زخم تصاعدي أكبر في أعمالها.



وفيتعليقله حولهذا التعاون، قال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الملكية الأردنية، كريم مخلوف: "بعد ما شهدته صناعة الطيران بأكملها من تحديات خلال الوباء، فقد أصبح من المهم اليوم وأكثر من أي وقت مضى، التوصل لأساليب جديدة من شأنها تمكيننا من تعزيز تميزنا وتميز خدماتنا لتوسيع فارق المنافسة لصالحنا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وبالنظر لسجل الإنجازات الحافل لشركة "ڤي إم إل واي آند آر-عمّان"وقيادتها الإبداعية، فضلاً عن رؤاها المتبصرة في مجال الاتصال التسويقي المتكامل، فقد وقع اختيارنا عليها لمساندتنا في خوض المرحلة الجديدة من مسيرة علامتنا التجارية بكفاءة."



ومن جانبه، علق المدير العام لشركة "ڤي إم إل واي آند آر-عمّان"، إيفان ميلوفانوفيتش قائلاً: "إنه لشرف كبير لنا أن نكون قادرين على إعادة بناء شراكتنا المثمرة مع شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية التي لطالما كانت مصدر فخر للجميع في الأردن، والتي لطالما كانت داعمة وحاضنة للابتكار والتفكير والعمل الإبداعي الخلاق.

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وتنطوي شراكتنا مع الملكية الأردنية على أهمية كبيرة، باعتبارها شراكة مثالية لما تتيحه لنا من فرص لإبراز ما نتمتع به من إبداع، وقدرة كبيرة على التخطيط الاستراتيجي الفعال والهادف لخدمة العلامات التجارية الوطنية المفضلة. نتطلع إلى الارتقاء بشراكتنا مع الملكية الأردنية إلى آفاق جديدة."



وتستهدف الملكية الأردنية من شراكتها مع "ڤي إم إل واي آند آر-عمّان" تعزيز قدرتها على متابعة التطور الشامل والتقدم الجاري ضمن صناعتها، الأمر الذي يعتبر مكسباً خاصة خلال هذا الوقت الذي يمضي فيه قطاع الطيران نحو التعافي من تبعات الوباء والتكيف مع حالة السفر الجوي سريعة التطور.