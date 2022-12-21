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الأربعاء، 21-12-2022 03:22 م

الملكية الأردنية تتكفل برعاية خمس عائلات في قرى الأطفال SOS

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الوكيل الإخباري - اعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن شراكة مجتمعية مع جمعية قرى الأطفال الأردنية SOS ، تقوم بموجبها الشركة بكفالة خمس عائلات لمدة عام كجزء من استراتيجية الملكية الأردنية المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية والاستدامة ايماناً بدور الجمعية وأهمية دعم مهامها الإنسانية في رعاية الأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري. نائب رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية /الرئيس التنفيذي المهندس سامر المجالي أعرب عن سعادته بتقديم هذا الدعم الذي يأتي بالتزامن مع عيد تأسيس الناقل الوطني الملكية الأردنية ودخولها العام 60 وتجسيداً لرسالة الشركة بخدمة المجتمع الأردني وجميع فئاته، ولما له من تأثير مباشر على المستفيدين وجعلهم قادرين على توفير حياة كريمة للأسر واحتياجاتهم وتغطية نفقاتهم السنوية وتجسيدا لترسيخ مبدأ المساواة بين أفراد المجتمع، كما قدم موظفو الملكية الأردنية الهدايا العينية لأطفال قرى SOS في عمان بهذه المناسبة وقدوم العام الجديد.

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من جهتها أعربت مديرة قرى الأطفال SOS الأردنية رنا الزعبي عن اعتزازها للدعم الذي قدمته الملكية الأردنية، والتي تعكس إيمانها برسالة قرى الأطفال: نحن نبني أسراً للأطفال الذين يحتاجونها، ونساعدهم في تشكيل مستقبلهم ونشارك في تنمية مجتمعاتهم. وأشارت الزعبي إلى أهمية التعاون مع المؤسسات الوطنية لتحقيق الأثر المجتمعي على الأطفال.

 

وأضافت أن هذه الزيارة تأتي بالتزامن مع احتفالات الملكية الأردنية بعيدها الستين، حيث قالت "تهانينا للملكية وفريق عملها بهذا اليوم، نحن فخورون بهذه المؤسسة العريقة، ونتطلع لأن يسهم التعاون فيما بيننا إلى نجاحات أكبر لكلا المؤسستين".

يُشار أن جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية هي مؤسسة وطنية غير ربحية تأسست عام 1983، ترعى مائتين وستسين طفلاً وشاباً من فاقدي السند الأسري في قراها الثلاث في عمّان والعقبة وإربد، وفي بيوت الشباب والشابات التسعة التابعة لها.

 


 




 

 


 

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