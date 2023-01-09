الملكية الأردنية تُحققّ المركز الثاني بين أفضل شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في دقة المواعيد لعام 2022

الوكيل الإخباري - تقديرًا لالتزامها بجداول إقلاع رحلاتها وهبوطها، حققت شركة الخطوط الجوية الملكية المركز الثاني في دقة المواعيد لعام 2022 وفقًا لتقرير شركة تحليلات الطيران شركة "سيريوم"، الرائدة العالمية في تحليلات الطيران ومقرها المملكة المتحدة، الذي أعدتّه مطلع العام الحالي ويضم جميع شركات الطيران العاملة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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أشارت نتائج التقرير إلى دقة الملكية الأردنية في مواعيد رحلاتها المغادرة والقادمة خلال العام 2022، والتي بلغت نسبتها 86.76%. وفي حين جاءت الملكية الأردنية في المركز الثاني، فقد جاء ترتيب شركات الطيران من حيث الدقة على النحو التالي: شركة الطيران العُماني، والملكية الأردنية، والخطوط الجوية الكويتية، وطيران الإمارات، والخطوط الجوية القطرية.



صُمّمت بيانات شركة سيريوم لتقديم منظور خارجي محايد إلى أصحاب المصلحة في القطاع، استنادًا إلى أوسع وأعمق تجمع للبيانات التي تم الحصول عليها وتنظيمها من أكثر مصدر لمعلومات الطيران المباشرة.

وتشمل هذه المصادر شركات الطيران نفسها، وأنظمة التوزيع العالمية، وهيئات الطيران المدني، ومقدمي خدمات الملاحة الجوية وغيرها،. وفوق ذلك، فإنّ بيانات شركة Cirium عن الأداء منضبط المواعيد تتمتع بدعم مجلس من المستشارين مستقل تمامًا، يتألف من خبراء في القطاع لهم رؤية محايدة عنه. ويضمن إشراف المجلس الدقة والتمثيل المناسب لجميع المعلومات التي تقدمها الشركة.

هذا واعتمد التقرير على دراسة مدتها 12 شهرًا، غطت معلومات كاملة عن الرحلات لمجموعة واسعة من شركات الطيران؛ بما فيها الملكية الأردنية، واستُنِد إليها في إصدار قائمة بأفضل شركات الطيران والمطارات والشركات منخفضة التكاليف في مجال دقة المواعيد لعام 2022.



إضافةً إلى ذلك، أشارت شركة "سيريوم" إلى أنّ العام الماضي شهد بيئة تشغيلية ممتلئة بالتحديات في جميع أنحاء العالم، لا سيما في أوروبا وأميركا الشمالية، حيث عانت العديد من شركات الطيران والمطارات من التأخيرات والاضطرابات ونقص العمالة والطاقة الاستيعابية وتحديات الموارد.

ورغم هذه البيئة الصعبة، فقد تفوقت العديد من شركات الطيران والمطارات في جميع أنحاء العالم.

وبهذه المناسبة، عبّر الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي عن سعادة الشركة بأن تستهل عام 2023 باستحقاق هذا الترتيب المتقدم بين أفضل شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دقة المواعيد؛ تقديرًا لالتزامها في تزويد المسافرين على متن خطوطها بالدقة المنشودة لرحلاتهم، مؤكدًا حرص الشركة على المحافظة على هذه الميزة التنافسية، وتحقيق تطلعات الشركة والمسافرين، والاستمرار في تقديم أفضل الخدمات الجوية والأرضية لهم.