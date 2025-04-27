الملكية الأردنية تحقق ربحًا تشغيليًا بقيمة 11.8 مليون دينار للعام 2024

الوكيل الإخباري- عقدت الهيئة العامة لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية اجتماعها العادي وغير العادي اليوم الأحد 27/4/2025 بواسطة تقنية الاتصال المرئي الالكتروني، برئاسة معالي المهندس سعيد دروزة رئيس مجلس الإدارة وحضور المهندس سامر المجالي نائب رئيس مجلس الإدارة /الرئيس التنفيذي المنتدب للشركة، وأعضاء المجلس، ومندوب مراقب عام الشركات، وممثلين عن شركة إدارة الاستثمارات الحكومية، ومدققي الحسابات (إرنست ويونغ)، وجمعٌ من المساهمين والعاملين في الشركة.

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وخلال الاجتماع، جرى مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونتائجها للسنة المالية 2024 وخطة العمل المستقبلية للعام 2025 وتقرير مدققي الحسابات والميزانية العمومية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية؛ حيثُ وافقت الهيئة العامة على جميع هذه البنود.



وفي كلمته الافتتاحية لأعمال الاجتماع، أكّد دروزة على مواصلة الملكيَّةُ الأردنيَّةُ خلالَ عامِ 2024 مسيرتَها بثباتٍ نحوَ تحقيقِ أهدافِها الاستراتيجيةِ، رغمَ التحدياتِ الجسيمةِ التي فرضَتها الأوضاعُ الإقليميةُ والدوليةُ، وفي مُقدِّمتِها تبعاتُ الحربِ على غزَّةَ ولبنان، والتقلباتُ السياسيةُ والاقتصاديةُ التي أثَّرتْ بشكلٍ مباشرٍ على قطاعِ النقلِ الجويِّ وحركةِ السفرِ منْ وإلى الأردن. ورغمَ هذهِ الظروفِ، استطاعَتِ الشركةُ أنْ تُحقِّقَ إنجازاتٍ ملموسةً على الصعيدَيْنِ التشغيليِّ والماليِّ، تُبْرِزُ مرونتَها وقدرتَها على التكيُّفِ والمضيِّ قُدُماً في مسيرتِها نحو التحديث والتقدّم.