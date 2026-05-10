الملكية الأردنية تُدشن خط جوي مباشر إلى دالاس بمعدل أربع رحلات اسبوعيًا دالاس خامس وجهات الملكية الأردنية في الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- عمان 10/5/2026، أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن تدشين خط جوي مباشر بين عمان ومدينة دالاس في ولاية تكساس الأمريكية اعتبارًا من العاشر من شهر ايار الحالي لتصبح دالاس الوجهة الخامسة للشركة في الولايات المتحدة، إلى جانب واشنطن وشيكاغو ونيويورك وديترويت، ما يُعزز من مكانة الناقل الوطني كحلقة وصل أساسية بين الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.

اضافة اعلان



الخط الجديد سيُسيَّر بواقع أربع رحلات أسبوعيًا بين مطار الملكة علياء الدولي ومطار دالاس فورت وورث الدولي، باستخدام طائرات حديثة من طراز بوينغ دريملاينر ، ما يوفر كفاءة تشغيلية عالية ومستوى متقدمًا من الراحة على الرحلات طويلة المدى.

وكان في حفل الرحلة الافتتاحية الأولى نائب رئيس مجلس الإدارة/ الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي والسفير الامريكي في الأردن جيمس هولتسنايدر والرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة المطار الدولي مارك أوبل وعدد من المسؤولين والمعنيين.



المهندس سامر المجالي أكد أن إطلاق خط عمّان – دالاس يُشكل إضافة نوعية لشبكة وجهات الملكية الأردنية، ويجسد الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الخط الجديد سيسهم في تقديم تجربة سفر متميزة للمسافرين، ودعم التبادل الاقتصادي والثقافي بين البلدين، إلى جانب تلبية الطلب المتزايد من الجالية العربية الكبيرة المقيمة في ولاية تكساس.



وأوضح أن إطلاق الرحلات المباشرة إلى مدينة دالاس اضافة نوعية لشبكة خطوط الشركة بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لاستضافة بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، مؤكدًا أن هذا الخط يعزز جاهزية الملكية الأردنية للاستفادة من الطلب المرتفع المتوقع على السفر إلى الولايات المتحدة خلال فترة البطولة ، ما يضع عمّان على خارطة السفر العالمية المرتبطة بأكبر حدث رياضي في العالم، ويجعلها نقطة عبور رئيسية لمسافري الشرق الأوسط المتجهين لحضور المباريات، لافتًا إلى توقع زيادة عدد الرحلات خلال الشهر المقبل.



ويأتي هذا التوسع في شبكة الملكية الأردنية منسجمًا مع خطتها الاستراتيجية الهادفة للوصول إلى نحو 60 وجهة عالمية، إلى جانب توسيع أسطول الطائرات ليصل إلى حوالي 40 طائرة خلال الأعوام القادمة، بما يعزز من القدرة التنافسية للناقل الوطني.



الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي، نيكولا دفيليير؛ قال "يمثل إطلاق الناقل الوطني الملكية الأردنية للمسار الجديد بين مطار الملكة علياء الدولي ودالاس–فورت وورث خطوة مهمة نحو تعزيز ربط الأردن بالعالم. وتؤكد هذه الوجهة الجديدة أهمية مواصلة التعاون بين مجموعة المطار الدولي، الشركة المشغّلة لمطار الملكة علياء الدولي، والملكية الأردنية، بما يسهم في دعم تطوير شبكة الربط الجوي للمملكة، لا سيما في ظل التحديات الراهنة. ومن شأن هذه الخدمة المباشرة الجديدة إلى أمريكا الشمالية أن توسّع خيارات السفر أمام المسافرين، إلى جانب مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز السياحة والتجارة وفرص الأعمال. ونتطلع إلى مواصلة تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية فيما نواصل توسيع شبكتنا وتقديم تجربة سفر سلسة عبر البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم”.



يُمكن للمسافرين الراغبين بالسفر إلى دالاس حجز رحلاتهم من خلال الموقع الالكتروني للشركة www.rj.com أو تطبيق الالكتروني للملكية الأردنية او الاتصال بمركز الاتصال على الرقم

(+962 6 5100000) أو من خلال مكاتب مبيعات الملكية الأردنية أو أحد وكلاء السفر في جميع أنحاء العالم.







