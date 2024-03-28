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الخميس، 28-03-2024 02:06 م

الملكية الأردنية ترعى يوم في "موائد الرحمن" مع تكية أم علي

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الوكيل الاخباري - رعت الملكية الأردنية إحدى "موائد الرحمن" التي تقيمها تكية أم علي يومياً خلال الشهر الفضيل في مقرها الرئيس بعمان بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي وفريق من متطوعي الملكية الأردنية الذين شاركوا في تقديم وجبات الإفطار الساخنة لأكثر من 4000 صائم وصائمة من الأفراد والأسر المحتاجة وأطفالهم الذين حضروا مائدة الافطار.

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وكانت الملكية الأردنية أبرمت منذ بداية شهر رمضان الحالي اتفاقية شراكة وتعاون مع تكية أم علي تكفلت بموجبها بإطعام 40 أسرة محتاجة لمدة عام كامل، وذلك بتوفير الدعم الغذائي المستدام للأسر المنتفعة من تكية أم علي في مختلف أنحاء المملكة من خلال طرود غذائية تصلها شهرياً، حيث وزع موظفو الشركة في وقت سابق الطرود الغذائية على الأسر الأشد فقراً بمخيم الطالبية بمنطقة الجيزة.


وأشار المجالي ان حملة رمضان تأتي في إطار برامج المسؤولية المجتمعية التي تنفذها الملكية الأردنية تجسيدًا لرسالة الشركة في دعم المجتمع المحلي، معربًا عن سعادته بمشاركة موظفي الملكية الأردنية بمبادرات الخير المختلفة، كما شكر مدير عام تكية أم علي سامر بلقر الملكية الأردنية على دعمها، مؤكدًا على أهمية هذا الدعم الدائم للأسر المستفيدة والمعتمدة لدى تكية أم علي، بتوفير الدعم الغذائي المستدام للأسر الأكثر فقراً والأكثر حاجة في المملكة.

 




 



 

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