الملكية الأردنية ترفع عدد رحلاتها بين عمان والعقبة إلى 17 رحلة اسبوعياً

الوكيل الإخباري -

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في إطار جهود شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية المتواصلة لترويج السياحة الداخلية وإظهار المقومات السياحية والحضارية التي تزخر بها مدينة العقبة وبالتزامن مع انطلاق كرنفال العقبة السياحي، قامت الشركة بزيادة وتيرة الرحلات بين عمان والعقبة لتصل إلى 17 رحلة اسبوعياً وتعديل جدول الرحلات بأوقات تناسب جميع فئات المسافرين.نائب رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية /الرئيس التنفيذي المهندس سامر المجالي قال ان هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الملكية الأردنية لترويج السياحة للأردن بشكل عام ومدينة العقبة بشكل خاص واستقطاب عدد من الزائرين العرب والأجانب، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام العائلات الأردنية للسفر إلى العقبة والتمتع بأجواء دافئة خلال فصل الشتاء بأسعار تشجيعية تحفيزية.وأوضح المجالي ان الملكية الأردنية أطلقت بالسوق الأردني سعراً تفضيلياً ابتداءاً من 49 ديناراً للذهاب والإياب وابتداءاً من 26 ديناراً للذهاب فقط أو الإياب فقط على رحلات منتصف النهاربين عمان والعقبة بهدف تشجيع السياحة الداخلية وزائري الفنادق وتسويق العقبة كوجهة سياحية على البحر الأحمر بالتنسيق والتعاون مع هيئة تنشيط السياحية والجهات ذات العلاقة؛ باعتبار الملكية الأردنية الشريك الاستراتيجي والناقل الوطني الذي يهدف إلى ترويج الأردن من خلال تسهيل وصول الزوار إليه من مختلف البلدان عالميا.