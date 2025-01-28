الملكية الأردنية ترفع عدد رحلاتها بين عمان والعقبة الى 17 رحلة اسبوعيًا مطلع شباط القادم

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن إطلاق جدول رحلاتها الجديد بين عمّان والعقبة، حيثُ ستقوم الشركة بتسيير 17 رحلة أسبوعيًا اعتبارًا من مطلع شهر شباط القادم، في خطوة تهدف إلى تعزيز حركة السفر ودعم السياحة في العقبة، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.

نائب رئيس مجلس الإدارة /الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي قال "إن إطلاق هذا الجدول الجديد يعكس التزام الملكية الأردنية بدعم القطاع السياحي الوطني وتنشيط الحركة السياحية إلى مدينة العقبة، التي تُعد واحدة من أبرز الوجهات السياحية في الأردن" وأضاف" نحن فخورون بتقديم هذا الزخم التشغيلي العالي، والذي يأتي كجزء من استراتيجيتنا لتعزيز ربط المدن الأردنية وتوفير خيارات سفر مريحة بأسعار تفضيلية للمسافرين.

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وأضاف أن الملكية الأردنية تحرص على تقديم أسعار تنافسية تناسب جميع فئات المسافرين، حيث يبلغ سعر التذكرة للذهاب والإياب 65 ديناراً فقط، وسعر تذكرة الذهاب أو الإياب 35 ديناراً، ودعا المجالي الجميع الاستفادة من هذا العرض المميز لاكتشاف جمال مدينة العقبة والاستمتاع بتجربة سفر مريحة وخدمات عالية الجودة على متن طائرات الملكية الأردنية.