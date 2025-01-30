الملكية الأردنية تزيد حصتها في الشركة الأردنية لتموين الطائرات إلى 51%

وبهذا الاتفاق تكون الملكية الأردنية الشريك الأكبر بالشركة الأردنية لتموين الطائرات وهي مشروع مشترك بين الملكية الأردنية وdnata والشركة الشرقية القابضة، حيثُ ستحتفظ شركة "دناتا" الشركة العالمية الرائدة لخدمات الطيران والسفر بحصة تبلغ 25% من الشركة الأردنية لتموين الطائرات.
كما اتفقت الملكية الأردنية والشركة الأردنية لتموين الطائرات على تمديد الشراكة بينهما لمدة 10 سنوات قادمة في مجال تزويد رحلات الملكية الأردنية المغادرة من عمان بخدمات الطعام وبإشراف من شركة "دناتا"، حيثُ سيقدم خبراء الطعام والطهاة أكثر من 4 مليون وجبة تلبي احتياجات وأذواق مختلف المسافرين على رحلات الملكية الأردنية البالغ عددها 17 ألف رحلة سنويًا.
وستضمن الشراكة طويلة الأمد استمرار الاستقرار والتميز التشغيلي والخدمات ذات المستوى العالمي لعملاء الشركة الأردنية لتموين الطائرات البالغ عددهم 34، حيثُ ستواصل الشركة العمل تحت العلامة التجارية المشتركة بين دناتا والملكية الأردنية، كما تقدم "دناتا" خدمات تموين عالية الجودة لرحلات الملكية الأردنية القادمة من بريطانيا وأمريكا.
نائب رئيس مجلس الإدارة/ الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي أكد التزام الشركة بالحفاظ على مكانتها كشركة طيران رائدة في المنطقة، مبينًا أن زيادة حصة الملكية الأردنية في الشركة الأردنية لتموين الطائرات يمثل اضافة نوعية لدعم التميز التشغيلي وتعزيز خدمات الملكية الأردنية.
وأضاف المجالي أن شركة "دناتا" ستستمر في إدارة الشركة الأردنية لتموين الطائرات بشكل مستقل بموجب اتفاقية طويلة الأمد، حيث ستواصل تقديم خدمات تموين عالية المستوى للملكية الأردنية ولشركات طيران أخرى. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستُمكن الملكية الأردنية من تحسين الموارد، وزيادة المرونة، والحفاظ على أسعار تنافسية في خدمات التموين.
من جانبها قالت دانا العدوان/ الرئيس التنفيذي لشركة دناتا لخدمات التموين والتجزئة في الأردن " نفخر بتوسيع شراكتنا طويلة الأمد مع الملكية الأردنية، ما يُعزز التعاون المبني على الثقة والتركيز المشترك على التميز في تقديم الخدمات واضافت ستضمن خبراتنا العالمية والمهارات الاستثنائية لفريقنا المحلي، تمتع مسافري الملكية الأردنية وعملاء شركات الطيران الأخرى بتجارب متميزة على متن كل رحلة إلى عمان، مؤكدًة على مواصلة الاستثمار في الموظفين والبنية التحتية وتطوير المنتجات جنبًا إلى جنب مع الشركاء للبقاء في طليعة خدمات الطعام والتموين الأردنية.
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