الملكية الأردنية تسجل تحسن في الأداء التشغيلي خلال الربع الأول من 2026

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026 والتي أظهرت تحسن في مؤشرات الأداء التشغيلي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، بالرغم من استمرار التحديات التي تواجه قطاع الطيران والظروف الجيوسياسية في المنطقة.

اضافة اعلان



وبحسب البيانات المالية للشركة، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية خلال الربع الأول من عام 2026 ليصل إلى 195.5 مليون دينار، مقارنة مع 169.8 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، محققاً نمواً بنسبة 15%، أما على صعيد حركة المسافرين، ارتفع عدد الركاب على طائرات الشركة إلى نحو 992 ألف مسافر خلال الربع الأول من العام 2026، مقارنة مع 944 ألف مسافر خلال الفترة نفسها من العام 2025، محققاً نمواً بنسبة 5%، فيما سجلت ساعات الطيران نمواً ملحوظاً بنسبة 19%.



وفي المقابل ارتفعت التكاليف التشغيلية إلى 176.5 مليون دينار مقارنة مع 157.4 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الماضي، وبنسبة بلغت 12%، وهو ما يعكس ارتفاع الكلف التشغيلية المرتبطة بقطاع الطيران خلال الفترة المذكورة وعليه سجلت الشركة خسارة صافية بلغت 13.6 مليون دينار مقارنة بخسارة بلغت 6 مليون دينار في الربع الاول من العام 2025 .



نائب رئيس مجلس الإدارة/الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، المهندس سامر المجالي، قال إن الظروف الاستثنائية التي شهدها الربع الأول من العام الحالي، منذ اندلاع الحرب في الثامن والعشرين من شباط، وما رافقها من تحديات متواصلة يواجهها قطاع الطيران، ألقت بظلالها السلبية على النتائج المالية للشركة. وأوضح أن اضطرار الملكية الأردنية إلى إعادة توجيه عدد من رحلاتها عبر مسارات جوية بديلة أطول، تفاديًا لمناطق التوتر، أدى إلى زيادة مدة الرحلات وارتفاع كلفها التشغيلية، خاصة في ما يتعلق باستهلاك الوقود وتكاليف التأمين، الأمر الذي شكّل ضغطًا إضافيًا على أداء الشركة خلال هذه الفترة.

وفيما يتعلق بالتوقعات للربع الثاني من العام الحالي، أوضح المجالي أن الملكية الأردنية تواصل العمل ضمن بيئة تشغيلية شديدة التعقيد والتغيير إلى جانب إرتفاع كبير في أسعار الوقود يقابله انخفاض حاد في أعداد المسافرين، الأمر الذي يفرض ضغوطًا إضافية على الأداء التشغيلي والمالي للشركة،يتطلب معه اتخاذ قرارات تشمل إلغاء أو دمج عدد كبير من الرحلات خلال الفترة المقبلة بما يتلاءم مع مستويات الطلب الفعلية والحفاظ على الكفاءة التشغيلية.