الملكية الأردنية تُسيير رحلات موسمية إلى بافوس القبرصية

الوكيل الاخباري

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- أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن تسيير رحلات موسمية إلى مدينة بافوس القبرصية اعتبارًا من 13 حزيران 2024 وبمعدل رحلتين اسبوعياً وذلك ضمن استراتيجية الشركة التجارية لتوسيع شبكة خطوطها وفتح أسواق واعدة وتركيزها على استقطاب السياحة الوافدة، وبما يُعزز حركة النقل الجوي بين الأردن والعالم.وتهدف إضافة بافوس إلى جدول رحلات الملكية الأردنية خلال موسم الصيف الحالي إلى تعزيز الفرص السياحية أمام الأردنيين، ما يوفر وجهة جديدة لقضاء العطلات إلى جانب الوجهات الصيفية الأخرى مثل شرم الشيخ وأنطاليا ولارنكا وأثينا وبرشلونة، حيثُ ستكون بافوس الوجهة الثانية للملكية الأردنية في جزيرة قبرص التي تمتاز بالمعالم الثقافية والتاريخية.وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي أن الملكية الأردنية تدعم الجهود الوطنية لتعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية رئيسية، حيثُ من المتوقع ان يعمل تدشين الرحلات إلى بافوس على تعزيز السياحة الدينية بشكل كبير، وتشجيع المزيد من الزوار من قبرص على استكشاف المواقع التاريخية والدينية في الأردن.وأضاف المجالي أن افتتاح خط جوي الى بافوس يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للملكية الأردنية لتعزيز ترابط الرحلات وتطوير شبكة قوية في جميع أنحاء بلاد الشام، حيثُ تهدف الشركة إلى الوصول إلى 60 وجهة عالمية، مدعومة بأسطول حديث مكون من 40 طائرة جديدة في إطار خطتها لتحديث أسطولها خلال السنوات القادمة لتلبية الطلب المتزايد على السفر.يمكن للمسافرين الراغبين بالسفر الى بافوس هذا الصيف حجز رحلاتهم من خلال الموقع الالكتروني للشركة www.rj.com أو تطبيق الالكتروني للملكية الأردنية او الاتصال بمركز الاتصال على الرقم(+962 6 5100000) او من خلال مكاتب مبيعات الملكية الأردنية او أحد وكلاء السفر في جميع انحاء العالم.