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الأحد، 09-06-2024 07:53 م

الملكية الأردنية تُشارك باحتفالات اليوبيل الفضي

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الوكيل الاخباري - تحلق إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية من طراز بوينغ 787 والتي تحمل على هيكلها السفلي شعار اليوبيل الفضي اليوم الأحد في سماء عمان في حوالي الساعة الرابعة والنصف، بمناسبة احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية باليوبيل الفضي لتسلم صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله سلطاته الدستورية ويوم الجلوس على العرش.

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عبر نائب رئيس مجلس الإدارة/ الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي بالنيابة عن أسرة الملكية الأردنية عن التهاني والتبريكات المرفوعة لجلالة الملك عبدالله الثاني بهذه المناسبة الوطنية الغالية، معرباً عن اعتزاز الشركة وهي سفيرة الأردن للعالم بوضع شعار اليوبيل الفضي والتاج الملكي على طائرات الملكية الأردنية. وقال أن هذه الخطوة تأتي تعبيراً عن الفخر بهذه المناسبة والدور الريادي الذي تؤديه الشركة كناقل وطني ومواصلة مسيرة البناء بتوجيهات جلالة الملك عبدالله ابن الحسين المعظم ودعمه ورعايته.


كما قامت الملكية الأردنية بوضع الشعار الرسمي لليوبيل الفضي على طائرات الأسطول كاملة تعبيرًا عن الفخر بهذه المناسبة الوطنية المهمة وتسليط الضوء على الإنجازات التي شيدها الأردنيون بقيادة جلالة الملك، وتعزيزًا للدور الريادي للناقل الوطني في خدمة الأردن. 

 

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