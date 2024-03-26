الملكية الأردنية تضم طائرة شحن جديدة من طراز ايرباص321 A الى أسطولها

الوكيل الاخباري - انضمت إلى أسطول شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية يوم أمس الأحد 24/3/2024 طائرة شحن جديدة من طراز ايرباصPF 321A في إطار استراتيجية الشركة لتحديث كامل الأسطول والوصول إلى 41 طائرة خلال الأعوام القادمة.

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وتتميز طائرة الشحن الجديدة متوسطة المدى ذات المحركين بمواصفات فنية عالية وبسعة حمولة تخزين كبيرة تصل إلى 28 طن من الشحن بمدى يصل الى 3,500 كيلو متر، كما تم تصميم الطائرة الجديدة التي تم استئجارها بعقود ايجار طويلة الأجل من شركة UMBF لتوفير حلول نقل مرنة سريعة، سواء في الخدمات المجدولة أو عمليات التأجير والتي تؤكد التزام الملكية الأردنية بالكفاءة والموثوقية في سوق الشحن العالمي، كما ستصل الطائرة إلى 9 محطات جديدة على شبكة الملكية الأردنية.



نائب رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي قال إن الملكية الأردنية طورت قطاع الشحن الجوي من خلال تنفيذ استراتيجيات عديدة على صعيدي زيادة المبيعات وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للعملاء من حيث السرعة والجودة ودقة الأداء. وأكد المجالي على دعم الجهود الوطنية لجعل الأردن مركزًا لوجستيًا في المنطقة بالنظر إلى موقعه الاستراتيجي، وزيادة حصة الملكية الأردنية في سوق الشحن الإقليمي والدولي، مضيفًا أن الملكية الأردنية تتطلع بتفاؤل إلى الانتهاء من مشروع تحديث وتوسعة مبنى خدمات الشحن الجوي الجديد المؤتمت بالكامل، والذي سينعكس بشكل إيجابي على دعم استراتيجية الملكية الأردنية لتصبح عمان محوراً مركزياً للشرق الأوسط وبوابة تجارية لهذا الإقليم.



كما أعرب المجالي عن تفاؤله بأن تكون المرحلة المقبلة مرحلة نمو جديدة في قطاع الشحن ودفع عجلة التنمية الاقتصادية ودعم الصادرات الأردنية للوصول الى مناطق مختلفة في العالم، سيما مع عملية التحديث التي تنفذها الشركة لكامل الأسطول وإدخال طائرات جديدة، الأمر الذي سيزيد من السعة المخصصة للشحن على طائرات المسافرين.



يُشار ان الملكية الأردنية أدخلت مطلع العام الحالي طائرتين جديدتين من طراز امبراير195 E2 لخدمة الخطوط قصيرة المدى، حيثُ سيتتابع ادخال طائرات أخرى من امبراير من النوعين 195، 190، وطائرات من طراز ايرباص A320/A321 neo لخدمة الخطوط متوسطة المدى وطائرات من طراز بوينع دريملاينر 787-9 للوجهات البعيدة، كما ستعمل الملكية الأردنية على تعزيز شبكتها الجوية وتدشين مدن حيوية لتصل إلى 60 وجهة حول العالم خلال الفترة المقبلة.











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