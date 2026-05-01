الملكية الأردنية تعتذر عن إلغاء رحلتها الصباحية إلى أبوظبي

ورغم استكمال جميع الترتيبات والتنسيقات المطلوبة، لم تتمكن الشركة من الحصول على الموافقة اللازمة لتسيير الرحلة كما كان مخططًا لها، وهو أمر خارج عن إرادتها، مع تأكيدها على احترامها الكامل للأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.
كما تودّ الشركة الإشارة إلى أن الرحلة المسائية المتجهة إلى أبوظبي ما تزال بانتظار الحصول على الموافقات اللازمة للهبوط، وسيتم إطلاع المسافرين على أي مستجدات فور توفرها.
وتتقدم الملكية الأردنية بخالص اعتذارها إلى مسافريها الكرام عن الإزعاج الذي نتج عن هذا الإلغاء، مؤكدة أن فرقها تعمل على تقديم الدعم اللازم للمسافرين المتأثرين، بما في ذلك إعادة الحجز على رحلات بديلة وتوفير أفضل سبل الرعاية.
وتدعو الشركة المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم عبر القنوات الرسمية للملكية الأردنية أو التواصل مع مركز خدمات المسافرين للحصول على المساعدة.
وتؤكد الملكية الأردنية التزامها الدائم بتقديم أعلى معايير السلامة والخدمة.
