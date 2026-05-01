الملكية الأردنية تعتذر عن إلغاء رحلتها الصباحية إلى أبوظبي

طائرة تابعة لشركة الخطوط الملكية الأردنية
الجمعة، 01-05-2026 03:14 م

الوكيل الإخباري-    تُعرب الملكية الأردنية عن أسفها لإلغاء رحلتها الصباحية المتجهة إلى أبوظبي رقم RJ620، وذلك نتيجة عدم منح التصاريح اللازمة للهبوط من قبل السلطات المحلية في وجهة الوصول.

ورغم استكمال جميع الترتيبات والتنسيقات المطلوبة، لم تتمكن الشركة من الحصول على الموافقة اللازمة لتسيير الرحلة كما كان مخططًا لها، وهو أمر خارج عن إرادتها، مع تأكيدها على احترامها الكامل للأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.


كما تودّ الشركة الإشارة إلى أن الرحلة المسائية المتجهة إلى أبوظبي ما تزال بانتظار الحصول على الموافقات اللازمة للهبوط، وسيتم إطلاع المسافرين على أي مستجدات فور توفرها.


وتتقدم الملكية الأردنية بخالص اعتذارها إلى مسافريها الكرام عن الإزعاج الذي نتج عن هذا الإلغاء، مؤكدة أن فرقها تعمل على تقديم الدعم اللازم للمسافرين المتأثرين، بما في ذلك إعادة الحجز على رحلات بديلة وتوفير أفضل سبل الرعاية.


وتدعو الشركة المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم عبر القنوات الرسمية للملكية الأردنية أو التواصل مع مركز خدمات المسافرين للحصول على المساعدة.


وتؤكد الملكية الأردنية التزامها الدائم بتقديم أعلى معايير السلامة والخدمة.

تونس: وفاة رضيع وإصابة 50 آخرين في انقلاب حافلة قادمة من الجزائر

عربي ودولي تونس: وفاة رضيع وإصابة 50 آخرين في انقلاب حافلة قادمة من الجزائر

حزب الله: استهدفنا عربة عسكرية في بلدة البياضة

عربي ودولي حزب الله: استهدفنا عربة عسكرية في بلدة البياضة

بلدية بني عبيد تنفيذ حزمة من التدخلات المرورية في محيط مسجد ظفار على طريق إربد- عمان،

أخبار محلية بلدية بني عبيد تنفذ تحسينات مرورية على طريق إربد- عمان لتعزيز السلامة العامة

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في "الأقصى" وسط إجراءات مشددة

فلسطين عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في "الأقصى" وسط إجراءات مشددة

تطبيق يجعل هاتف أندرويد يبدو مثل ويندوز‬.. تعرفوا إليه

تكنولوجيا تطبيق يجعل هاتف أندرويد يبدو مثل ويندوز‬.. تعرفوا إليه

الفنان هاني شاكر

فن ومشاهير الكشف عن وضع الفنان هاني شاكر الصحي

حزب الله يستهدف تجمّعا لجيش الاحتلال

عربي ودولي حزب الله يستهدف تجمّعا لجيش الاحتلال

