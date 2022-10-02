الملكية الأردنية تعتزم ادخال 20 طائرة حديثة من طراز ايرباص

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية (اليوم) انها اتفقت مع شركة صناعة الطائرات الأوروبية ايرباص على ادخال 20طائرة من الطائرات الحديثة من طراز ايرباص A320neo إلى أسطولها، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية التي تنفذها الشركة لتحديث أسطول الطائرات المخصصة للمسافات متوسطة المدى لخدمة وجهات الشركة في الشرق الأوسط، والخليج العربي، وافريقيا، وأوروبا.



نائب رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي قال ان قرار الشركة ادخال هذه الطائرات يأتي في إطار خطة واستراتيجية الملكية الأردنية الجديدة للفترة ما بين 2022-2028 والمتعلقة أن تبقى الملكية الأردنية شركة الطيران الأولى في منطقة المشرق العربي (Levant) وترويج الأردن كوجهة سياحية، ومراجعة شبكة خطوطها الجوية لتعزيز ترابطيتها وتقوية مركز عملياتها التشغيلية من عمان، ورفع حجم الأسطول وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، لما لذلك أهمية في استدامة أعمال الملكية الأردنية وزيادة قدرتها على المنافسة.





وأكد المجالي ان دراسات جدوى مستفيضة أجرتها الملكية الأردنية أدت الى الاستمرار باعتماد نفس نوع الطائرات العاملة حالياً في الأسطول من عائلة ايرباص 320 ، حيثُ كان الخيار الأمثل من الناحية المالية وتحقيق أفضل عائد وأقل كلفة تشغيلية كونها تعمل ضمن أسطول الشركة منذ أكثر من 35 عاماً ، وذلك من حيث تدريب الطيارين، والمهندسين والفنيين، والدعم الفني واللوجيستي الواسع في المنطقة وفي كافة المطارات التي تشغل اليها الملكية الأردنية، وملائمة هذه الطائرات مع المتطلبات التشغيلية للشركة لتحقيق الهدف في زيادة الرحلات المجدولة والإضافية لتلبية الطلب المستمر على السفر.

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وأوضح ان الملكية الأردنية ستعمل على تعزيز أسطول طائرات ايرباص لغاية 20طائرة من طراز A320neo وكبديل للطائرات المستأجرة حالياً عند انتهاء فترات عقود الإيجار الحالية، كون هذا الطراز هو الأحدث من انتاج شركة إيرباص.



وعلى صعيد متصل،بين المجالي ان المباحثات مستمرة مع شركة بوينغ الأمريكية لزيادة عدد الطائرات B787 في الفترة المقبلة للعمل على خطوط الشبكة طويلة المدى، حيث يضم أسطول الملكية الأردنية في الوقت الحالي7 طائرات من طراز بوينغ 787، لافتاً أن الشركة تسعى إلى زيادة العدد الإجمالي من هذه الطائرات ليصل إلى 11 طائرة.



وأضاف ان الملكية الأردنية ستعمل على تحديث أسطولها المخصص لخدمة الخطوط قصيرة المدى، واستبدال القديمة منها ،حيثُ سيتم الإعلان قريباً عن نوع الطائرات المختارة، مشيراً ان ادخال الطائرات صغيرة الحجم الى الأسطول سيدعم شبكتها الإقليمية وتوجه الشركة نحو جعل عمان محطة رئيسية، وتمكينها من زيادة وتيرة التشغيل الى كافة الوجهات في المنطقة، وإضافة محطات جديدة تتطلع الملكية الأردنية إلى تعزيز وجودها فيها



وأكد المجالي أن الملكية الأردنية ستعمل على رفع حجم الأسطول من 24 طائرة عاملة حالياً الى حوالي 40 طائرة خلال الأعوام 3-5 القادمة وستبذل جهود إضافية وبالتعاون مع الجهات المعنية في هذا المجال لزيادة عدد المسافرين وجذب السياح من مدن عديدة حول العالم إلى الأردن، وبما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع إيرادات الملكية الأردنية في الوقت ذاته.