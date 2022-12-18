الملكية الأردنية تعزز التزامها بالاستدامة البيئية بزراعة 500 شجرة في الجيزة

الوكيل الإخباري - قامت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية بالتعاون مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة بزراعة 500 شجرة مثمرة بمنطقة العامرية في لواء الجيزة ضمن برنامج القافلة الخضراء.

نائب رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية /الرئيس التنفيذي المهندس سامر المجالي الذي شارك بهذه المبادرة مع مجموعة كبيرة من موظفي الملكية الأردنية، أكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الاستدامة التي تنفذها الملكية الأردنية لمواجهة تحديات التغير المناخي وتقليل انبعاثات الكربون ودعم الجهود الوطنية الرامية للمحافظة على البيئة وزيادة الرقعة الخضراء ومكافحة التصحر.

وأضاف ان الملكية الأردنية وهي تدخل عامها 60 تعتبر المسؤولية المجتمعية جزءاً أساسيا من رسالتها الوطنية والدور الذي يتوجب القيام به في خدمة المجتمع المحلي، حيثُ ستوفر هذه المبادرة مصدر دخل مستدام للمزارعين في تلك المنطقة.

من جانبها، رحبت المديرة العامة لجمعية العربية لحماية الطبيعة مريم الجعجع بهذا التعاون المثمر بين الناقل الوطني، الملكية الأردنية، والعربية لحماية الطبيعة، ضمن رؤية تصب في تضافر الجهود لمواجهة التغييرات المناخية، مؤكدةً على أهمية إرساء ثقافة المشاركة بدعم المزارعين وتمكينهم من مدخلات الإنتاج التي توفر عائد اقتصادي لأصحاب الأراضي.

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كما عبرت عن تهانيها للملكية الأردنية بدخولها العام 60 وأثنت على تحويل احتفال هذا العام لاحتفال أخضر، يدعم الرقعة الخضراء في المملكة، ويحافظ على البيئة.

