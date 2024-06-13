الخميس 13-06-2024
الوكيل الاخباري
 

البنك المركزي الأردني يثبت أسعار الفائدة عند مستواها الحالي

حزب الله ينفذ الهجوم الأوسع والأشمل على إسرائيل منذ أكتوبر... وأميركا تعرب عن قلقها

تلفريك عجلون يستأنف استقبال الزوار السبت وطيلة أيام عيد الأضحى

4 تحذيرات امنية لجميع مالكي السيارات في الاردن - صورة

اطلاق 150 صاروخ من لبنان تجاه مواقع اسرائيلية وإصابة مستوطنين

خطة رقابية لمؤسسة الغذاء والدواء خلال عطلة عيد الأضحى

أمبري: إصابة سفينة شرق عدن

وكلاء السياحة: 20 ألف أردني حجزوا للسياحة الخارجية خلال عيد الأضحى

صحة غزة: الاحتلال يرتكب 3 مجازر خلال 24 ساعة

الدفاع المدني يتعامل مع حريق في دابوق

الخميس، 13-06-2024 02:33 م

الملكية الأردنية تعقد لقاء صحفي للإعلان عن إطلاق رحلات موسمية إلى بافوس

WhatsApp Image 2024-06-13 at 2.27.18 PM


الوكيل الاخباري - عقدت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية لقاء صحفي أمس الاربعاء بفندق الماريوت /عمان بمناسبة إطلاق رحلات موسمية إلى مدينة بافوس القبرصية بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة/ الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي ونائب وزير السياحة القبرصي.

وأكد المجالي خلال اللقاء عدد من المعنيين في الملكية الأردنية وقطاع السياحة وممثلين عن وسائل الاعلام المحلي أن تسيير رحلات موسمية إلى بافوس هذا الصيف بمعدل رحلتين أسبوعيًا اعتبارا من اليوم ويأتي ضمن استراتيجية الملكية الأردنية التجارية لتوسيع شبكة خطوطها وفتح أسواق واعدة وتركيزها على استقطاب السياحة الوافدة، وبما يُعزز حركة النقل الجوي بين الأردن والعالم. كما تدعم الملكية الأردنية جهود وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة لتعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية رئيسية، حيثُ من المتوقع ان يعمل تدشين الرحلات إلى بافوس على تعزيز السياحة الدينية بشكل كبير، وتشجيع المزيد من الزوار من قبرص على استكشاف المواقع التاريخية والدينية في الأردن.

وبين المجالي ان الملكية الاردنية توفر خلال موسم الصيف الحالي خيارات عديدة أمام مسافريها تهدف من خلالها إلى تعزيز الفرص السياحية أمام الأردنيين والسياح، ما يوفر وجهة جديدة لقضاء العطلات إلى جانب الوجهات الصيفية الأخرى مثل شرم الشيخ وأنتاليا ولارنكا وأثينا وبرشلونة، حيثُ ستكون بافوس الوجهة الثانية للملكية الأردنية في جزيرة قبرص التي تمتاز بالمعالم الثقافية والتاريخية.

أما بالنسبة لشبكة الخطوط، قال المجالي ان الملكية الأردنية تُركز في هذه المرحلة على تعزيز خدماتها وعملياتها التشغيلية وزيادة الإيرادات من خلال توفير المزيد من المرونة في مقاطع الشبكة وزيادة وتيرة الرحلات الجوية وتقوية مركز عملياتها التشغيلية من عمان وبحسب خطتها للوصول بعدد المحطات إلى 60 وجهة، حيثُ شغلت الملكية الأردنية خطوط حيوية كان أهمها؛ الجزائر، البحرين، دوسلدورف، ستوكهولم وبروكسل.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-06-13 at 3.08.01 PM

زين تُتيح لمُشتركيها محتوى رياضي وترفيهي رقمي بالتعاون مع منصة "TOD"

49eefba5-7daf-4046-892a-b930adef72bf

بنك الاتحاد يستعد لقياس التأثير الكربوني للقروض والاستثمارات

4

بنك الإسكان الراعي الذهبي لمنتدى التمويل الأخضر 2024

3

أطفال الأردن يتألقون في مسابقة تويوتا "ارسم سيارة الأحلام" السابعة عشرة عن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

039A7934

بنك الاسكان يقيم فعالية لتوزيع "كسوة العيد" بالتعاون مع بنك الملابس الخيري

2

"يانغو بلاي" يصل لأرض النشامى

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-06-09 at 7.54.38 PM

الملكية الأردنية تُشارك باحتفالات اليوبيل الفضي

2

كريم رايدز تطلق فئة ”رحلات الموظفين“ في عمّان لاحتياجات التنقل اليومية من وإلى أماكن العمل

6 (12)

الأردنية تعلن عن عروض تشجيعية لرحلاتها المنتظمة