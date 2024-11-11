"الملكية الأردنية" تعلن عن طلبية شراء محركات "GEnx-1B" لتشغيل أسطول طائراتها المتنامي من طراز بوينج"9-787"

10:16 ص

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الوكيل الإخباري- أعلنت الخطوط الجوية الملكية الأردنية وشركة GE Aerospace عن طلبية شراء محركات "GEnx-1B" لتشغيل أسطول الملكية الأردنية المتنامي من طائرات بوينج "9-787". وتشمل الطلبية ثمانية عشر محركاً بالإضافة إلى قطع الغيار، فضلاً عن اتفاقية خدمات TrueChoice لتغطية عمليات الصيانة والإصلاح والفحص الشامل للمحركات. جاء ذلك على هامش انعقاد الاجتماع السنوي للجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي الذي عقد مؤخرا في عمان. اضافة اعلان





وقال سامر المجالي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية: "لقد سعدنا بالأداء الذي شهدناه لمحركات ’GEnx‘ في أسطولنا الحالي. ولا شك أن تعزيز شراكتنا مع GE Aerospace وإدخال تكنولوجيا دفع أعلى في عملياتنا من شأنه المساهمة في دعم أهدافنا الرامية للتوسع في خطوط الرحلات الطويلة وبرنامج تحديث الأسطول. ونتطلع من خلال هذه الطلبية، إلى مواصلة البناء على علاقتنا القوية مع شركة GE Aerospace لسنوات عديدة قادمة".



من جانبه، قال عزيز قليلات، الرئيس والمدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا ورابطة الدول المستقلة في شركة GE Aerospace: "نحن سعداء باختيار الخطوط الجوية الملكية الأردنية، التي تمتد شراكتنا معها لأكثر من 60 عاماً، لمحرك ’GEnx-1B‘ لدعم خططها لتوسعة أسطولها. كما ستساهم الخصائص التي يتمتع بها هذا المحرك من انخفاض الانبعاثات والكفاءة العالية في تحقيق الأردن لأهدافه الوطنية في العمل المناخي والاستدامة. ونحن بدورنا سنواصل التزامنا بدعم هذا العميل والشريك المهم".



ومنذ إطلاقها في عام 2011، سجلت عائلة محركات GEnx أكثر من 56 مليون ساعة طيران. وتعد أسرع محركات الطائرات النفاثة عريضة البدن مبيعاً في تاريخGE Aerospace من خلال ما يزيد عن 3000 محرك في الخدمة وتحت الطلب. واليوم، يقوم محرك "GEnx-1B" بتشغيل ثلثي جميع طائرات بوينج 787 العاملة حالياً. ويمثل محرك GEnx تقدماً كبيراً في تكنولوجيا الدفع، حيث تم تصميمه باستخدام مواد متطورة وتقنيات متقدمة في التصميم.



