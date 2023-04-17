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الإثنين، 17-04-2023 01:15 م

الملكية الأردنية تقيم حفل إفطار خيري في متحف الأطفال

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الوكيل الإخباري - دعت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية يوم الأحد 16/4/2023 مجموعة من الأطفال ترعاهم جمعيات خيرية بمنطقة الجيزة إلى مأدبة إفطار رمضاني شارك فيها نائب رئيس مجلس الإدارة /الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي وعدد من الطيارين.
وأعرب المجالي خلال حفل الإفطار الذي أقيم في متحف الأطفال الأردن وهو مؤسسة تعليمية غير ربحية عن سعادته بمشاركة الأطفال إفطارهم بأجواء تسودها المحبة والألفة، مؤكداً حرص الملكية الأردنية على مواصلة أداء دورها الوطني والاجتماعي منطلقةً بذلك من إيمانها بمفهوم المسؤولية المجتمعية التي تعتز بها، سيما خلال الشهر الفضيل والتي أصبحت من السُنن الحميدة التي تقوم بها الشركة سنوياً إلى جانب البرامج والمشاريع المجتمعية المستدامة الأخرى التي تواصل القيام بها على مدار العام.

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وأضاف ان الملكية الأردنية ستواصل دعم منطقة "الجو والطيران" التفاعلية داخل المتحف والتي تهدف الشركة منها إلى تعريف الأطفال بهوية الناقل الوطني للأردن، ودورها الحيوي في ربط الأردن بالعالم الخارجي، فضلًا عن إتاحة الفرصة أمام الأطفال لتجربة عملية السفر والتعرف على طبيعة مهنة قائد الطائرة والمضيف الجوي عن قرب داخل مُجسم مصغر لطائرة والتي تُعد من أكثر المناطق شعبيةً لدى زوار المتحف من العائلات والمدارس.


وتضمن حفل الافطار مشاهدة فقرات متنوعة وجولة في متحف الأطفال، حيثُ عبر الأطفال المشاركين عن فرحتهم بزيارة المتحف واستفادوا من التجربة التعليمية الفريدة من خلال الاستكشاف في قاعة المعروضات وتجربة النشاطات

 



 




 

 


 

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