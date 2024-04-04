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الخميس، 04-04-2024 12:57 م

الملكية الأردنية تكرم وكلاء الشحن الجوي

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الوكيل الاخباري - أقامت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية مأدبة إفطار لتكريم وكلاء الشحن الجوي المعتمدين لديها في الأردن بحضور رئيس القطاع التجاري في الملكية الأردنية كريم مخلوف وعدد من المعنيين، تقديرًا لتعاونهم المتواصل مع الشركة وحرص الملكية الأردنية على استمرار التعاون لتحقيق النجاح المشترك وتقديم أفضل خدمات الشحن من وإلى المملكة.

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وأشار مخلوف خلال مأدبة الإفطار الى دور هذا القطاع الأساسي في حركة الصادرات الأردنية والتجارة الخارجية، ما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على دعم استراتيجية الملكية الأردنية لتصبح عمان محوراً مركزياً للشرق الأوسط وبوابة تجارية لهذا الإقليم. 

واضاف إن الملكية الأردنية قد ضمت مؤخرًا طائرة شحن جديدة من طراز ايرباصPF 321A هي الأولى من نوعها في المنطقة خلال حفل استقبال تم تنظيمه بحضور وكلاء الشحن المعتمدين لديها بمطار الملكة علياء الدولي، مبينًا ان ضم طائرة A321F يمكن الملكية الأردنية من الوصول الى 9 محطات على شبكة الملكية الأردنية وتوسيع عملياتها بين الأردن وأوروبا وبلاد الشام والخليج، والاستفادة من سوق الشحن الجوي سريع النمو وربط المملكة على مستوى الاستيراد والتصدير، حيثُ ستدعم الملكية الأردنية مكانة الأردن كمركز لوجستي قوي في المنطقة.
وتعد إضافة المزيد من طائرات الشحن إلى اسطول الملكية الأردنية أحد الركائز الأساسية لإنجازات الشحن المستقبلية، حيث من المتوقع أيضا أن تنضم طائرة عريضة البدن خلال العام 2024  والتي ستخدم الوجهات طويلة المدى في العديد من المناطق، الشرق الأقصى والولايات المتحدة الأمريكية وافريقيا. 

 

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