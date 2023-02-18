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السبت، 18-02-2023 03:55 م

الملكية الأردنية تكشف عن وجهاتها الجديدة خلال العام2023

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة الملكية الأردنية اليوم عن تدشين خطوط جوية جديدة خلال العام 2023 في ضوء الاستراتيجية التجارية الطموحة التي تنتهجها الشركة لتوسيع شبكة خطوطها، وفتح أسواق واعدة، وبما يُعزز حركة النقل الجوي بين الأردن والعالم، وهي؛ دوسلدورف في المانيا، ستوكهولم في السويد، المنامة في البحرين والعُلا في السعودية.

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كما تخطط الملكية الأردنية استئناف رحلاتها المباشرة إلى العاصمة الجزائرية اعتباراً من 16 آذار، فضلاً عن تسيير رحلات جوية مجدولة إلى كل من شرم الشيخ أنطاليا وطرابزون مطلع شهر نيسان القادم.
هذا وسيتم تدشين رحلات مباشرة إلى مدينة دوسلدورف في المانيا بدءاً من 23 أيلول بواقع رحلتين أسبوعياً، لتخدم محطات حيوية في السوق الألماني باعتبار دوسلدورف هي مركز تجاري ومالي وستساعد هذه الوجهات الملكية الأردنية على تحقيق استراتيجيتها في بلاد الشام وجلب السياح إلى الأردن من وجهات أوروبية.

 

وسيبدأ تشغيل خط عمان – ستوكهولم اعتباراً من 29 أيار بواقع رحلتين أسبوعياً بهدف تعزيز حضور الشركة في السويد والدول الإسكندنافية وشمال أوروبا.
كما ستكون المنامة في البحرين على خريطة الملكية الأردنية مرة أخرى في منتصف هذا العام، حيثُ ستُسير الشركة رحلات جوية مباشرة بين عمّان والمنامة في البحرين بعد تعليق الرحلات إليها عام 2004، حيثُ كانت قد بدأت الشركة بتشغيل خط جوي منتظم بين عمان والمنامة لأول مرة منذ العام 1973.


نائب رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية/ الرئيس التنفيذي المهندس سامر المجالي قال ان إضافة وجهات جديدة إلى شبكة الملكية الأردنية سيجعلها أكثر حيوية واستدامة، ويدعم استراتيجية التوسع السريع التي تعمل الملكية الأردنية على تنفيذها لطي الشركة لسنوات من الركود الذي خلفته الظروف الإقليمية وأزمة فيروس كورونا.
وأضاف المجالي ان الملكية الأردنية تسعى لبناء واحدة من أكبر الشبكات في المنطقة وأن تبقى الملكية الأردنية شركة الطيران الأولى في منطقة المشرق العربي (Levant)، فضلاً عن سعيها لرفع حجم أسطول الطائرات من 24 طائرة إلى أكثر من 40 طائرة خلال ال3-5 المقبلة لمواكبة النمو والتطور، مشيراً أن الملكية الأردنية باعتبارها الناقل الوطني للأردن تدعم الجهود الوطنية الهادفة لترويج الأردن كوجهة سياحية وربط عمان بتلك المحطات الرئيسية من خلال توفير خيارات سفر عديدة أمام الركاب وبناء شبكة طيران إقليمية متينة من خلال العاصمة عمان.


وهذا وبحلول الربع الثالث من عام 2023، ستقوم الملكية الأردنية بتشغيل أو لرحلة مجدولة على الإطلاق بين عمان ومطار العُلا الدولي، بالتعاون مع هيئة سلطة إقليم البترا التنموي السياحي والهيئة الملكية محافظة العلا، رحلتين أسبوعيا ويهدف الخط الجوي الجديد إلى ربط الرحلات السياحية بين البترا والعًلا المدينتين الأهم والأبرز في الحضارة النبطية.

ويأتي قرار تشغيل الخطوط الجديدة بعد دراسات جدوى اقتصادية مستفيضة، بهدف خدمة رجال الأعمال والطلاب ومسافري الترانزيت واستقطاب أفواج ومجموعات سياحية كبيرة إلى المملكة والجاليات العربية.


 




 

 


 

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