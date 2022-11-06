الملكية الأردنية تنضم إلى برنامج أياتا للتقييم البيئي

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن شراكتها مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) لتصبح من شركات الطيران التي تنضم إلى برنامج التقييم البيئي "IEnvA" بهدف دمج استراتيجيات الاستدامة والامتثال البيئي في جميع عمليات الشركة الجوية والأرضية .

ويُعد البرنامج أداة رئيسية لتقييم وتحسين الإدارة البيئية لشركات الطيران، وخدمات صيانة الطائرات، وخدمات الطعام وخدمات المناولة الأرضية، ويحدد البرنامج التأثيرات والمخاطر البيئية ويوفر بشكل مستمر الأدوات اللازمة لتقييم جميع جوانب الاستدامة، بما فيها انبعاثات الغازات الدفيئة والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد إلى نفايات المقصورة والاتجار بالحيوانات المحمية التي لا يمكن نقلها بشكل غير قانوني.

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ويستند البرنامج إلى معيار الإدارة البيئية (ISO14000) ويغطي جميع العمليات والأنشطة على الأرض وفي الجو في كل بلد تعمل فيه شركة الطيران، ويمكن أن يستغرق التنفيذ والاستعراض الكاملان ما بين ستة أشهر و18 شهرا، حيثُ يتم تدقيق العملية كل عامين من قبل خبراء مستقلين من أطراف خارجية ومن ثم يتم اعتماد شركة الطيران ببرنامج "IEnvA".

نائب رئيس مجلس الإدارة/الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي أعرب عن سعادة الملكية الاردنية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي لتعزيز التزام الناقل الوطني للأردن بموضوع الاستدامة، والتي تمثل اليوم محور اهتمام شركات الطيران، حيثُ سيقدم البرنامج حلولا مختلفة لتنفيذ أفضل الممارسات في مجال الإدارة البيئية، ما يؤدي إلى تحقيق الهدف الذي نطمح اليه بالوصول الى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050.

وأضاف المجالي أن الملكية الأردنية تطمح الى استبدال وقود الطائرات وقود طيران مستدام (SAF) مصنوع من مصادر متجددة لتشغيل رحلات صديقة للبيئة اسوةً بالعديد من شركة الطيران العالمية،كما تركز الشركة الآن أكثر من أي وقت سابق على الاستثمار في المبادرات التي تحقق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 بهدف جعل السفر الجوي أكثر استدامة.

وحضر توقيع الاتفاقية من جانب الملكية الأردنية رئيس القطاع الفني كابتن غسان عبيدات والمدير التنفيذي للاتصال المؤسسي رزان الجبارات ومن جانب الاياتا المدير التنفيذي الإقليمي أفريقيا والشرق الأوسط شامل الشيشاني والمدير التنفيذي الإقليمي للشؤون الخارجية والاستدامة ريما الطياح والمدير الإقليمي للشؤون الخارجية، الاستدامة والبيئة فرح مسمار



