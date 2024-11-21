 
الخميس 2024-11-21 09:05 ص
 

الملكية الأردنية توسع شبكة خطوطها في أمريكا الشمالية وتضيف واشنطن أذار القادم

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الخطوط الجوية الملكية الأردنية
الخميس، 21-11-2024 08:11 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن تدشين خط جوي مباشر بين عمان والعاصمة الأمريكية واشنطن اعتبارًا من منتصف شهر أذار القادم 2025   بمعدل رحلتين اسبوعيًا، وذلك إلى جانب رحلات الملكية الأردنية المباشرة إلى شيكاغو ونيويورك وديترويت، ما يُعزز من مكانة الملكية الأردنية كحلقة وصل أساسية بين الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.

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وستُشغل الملكية الأردنية رحلاتها بين مطار الملكة علياء الدولي بعمان ومطار واشنطن الدولي يومي الثلاثاء والأحد من كل اسبوع، باستخدام طائرة بوينغ 787  من طراز دريملاينر، حيثُ تهدف الشركة من إضافة هذا الخط الحيوي إلى شبكتها الجوية تعزيز حركة النقل الجوي بين العاصمتين، وخدمة المسافرين من مختلف الفئات للأغراض الحكومية والتجارية والسياحية، فضلاً عن خدمة الجاليات. 


نائب رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي قال ان واشنطن تُشكل إضافة نوعية لشبكة الملكية الأردنية، وتأتي في إطار الحرص المشترك على تنمية العلاقات الثنائية بين الأردن والولايات المتحدة الامريكية، كما نتطلع إلى تقديم تجربة سفر متميزة للمسافرين والمساهمة في تعزيز التبادل الاقتصادي والثقافي بين البلدين.


وأضاف المجالي ان افتتاح خط عمان واشنطن يأتي في إطار استراتيجية الملكية الأردنية لتوسيع شبكة الخطوط وتحديث الأسطول ويدعم رؤية الملكية الأردنية بأن تكون شركة الطيران المفضلة في منطقة المشرق العربي، لافتًا ان الملكية الأردنية تسعى بشكل متواصل لتقديم خدمات عالية المستوى ومنح خيارات سفر متعددة لمسافريها سواء على شبكة خطوطها او من خلال تحالف الطيران العالمي oneworld.


يُمكن للمسافرين الراغبين بالسفر إلى واشنطن حجز رحلاتهم من خلال الموقع الالكتروني للشركة www.rj.com  أو تطبيق الالكتروني للملكية الأردنية او الاتصال بمركز الاتصال على الرقم
 (+962 6 5100000) أو من خلال مكاتب مبيعات الملكية الأردنية أو أحد وكلاء السفر في جميع أنحاء العالم

 
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