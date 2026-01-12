الملكية الأردنية توضح بشأن تأخير رحلتها من جدة إلى عمّان وتعتذر لمسافريها

الوكيل الإخباري- توضح شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية أن الرحلة رقم (707) المتجهة من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة إلى مطار الملكة علياء الدولي في عمّان تعرضت لتأخير، نتيجة خلل فني تم اكتشافه على الطائرة أثناء وجودها على أرض المطار في جدة وقبل إقلاعها.

وعلى إثر ذلك، باشرت الملكية الأردنية باتخاذ الإجراءات المعتمدة وفق القوانين وأنظمة الطيران العالمية، حيث تم إرسال فريق صيانة متخصص والمعدات الفنية اللازمة للعمل على إصلاح الطائرة، كما تقرر إرسال طائرة بديلة من أسطول الملكية الأردنية لنقل المسافرين، والتي ستقلع من جدة عند الساعة السابعة من مساء اليوم.



كما وفرت الشركة الإقامة الفندقية اللازمة للمسافرين، إلى جانب تقديم الدعم والمتابعة المستمرة لهم من قبل فرقها في المطار، بما يضمن تقليل آثار التأخير قدر الإمكان إلى حين إتمام الرحلة.