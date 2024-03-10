الملكية الأردنية توقع اتفاقية شراكة مجتمعية مع تكية أم علي

الوكيل الاخباري - أبرمت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية اتفاقية شراكة مجتمعية مع تكية أم علي تكفل الشركة بموجبها توفير الدعم الغذائي المُستدام لمدة عام كامل لـ 40 أسرة مستفيدة من برامج تكية أم علي في مختلف أنحاء المملكة من خلال طرود غذائية تصلها شهريًا، وذلك ضمن برامج المسؤولية المجتمعية التي تنفذها الملكية الأردنية تجاه المجتمع المحلي.



وقع الاتفاقية عن الملكية الأردنية نائب رئيس مجلس الإدارة /الرئيس التنفيذي المهندس سامر المجالي وعن تكية أم علي المدير العام سامر بلقر بحضور المدير التنفيذي لدائرة الإتصال المؤسسي والمسوؤلية المجتمعية رزان الجبارات.



وتأتي هذه الاتفاقية في إطار دعم الملكية الأردنية لمساعي تكية أم علي في مكافحة الجوع وتحقيق الأمن الغذائي المُستدام للأسر المحتاجة المنتفعة من برامج تكية أم علي، وتجسيداً للدور الوطني للملكية الأردنية والتزامها بالمساهمة في خدمة المجتمع وتنميته.



وأعرب المجالي عن سعادته بهذه الشراكة المجتمعية التي تحرص عليها الملكية الأردنية وتسعى لتعزيزها بالتوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة في مجالات متعددة، بينها الغذاء، من خلال كفالة عدد من الأسر المحتاجة المستفيدة من برامج تكية أم علي لمدة عام كامل، لافتاً أن الملكية الأردنية اختارت أن تكون بداية انطلاق هذه الحملة مطلع شهر رمضان المبارك، تخفيفاً عن الأسر المحتاجة الأعباء المالية، حيثُ سيتم كفالة العائلات من مختلف محافظات المملكة.



وتشمل الاتفاقية أيضاً رعاية الملكية الأردنية ليوم واحد من " موائد الرحمن" التي تقيمها تكية أم علي خلال الشهر الفضيل، حيثُ سيقوم موظفو الملكية الأردنية بتقديم وجبات الإفطار لأكثر من 4000 آلاف صائم بمقر تكية أم علي الرئيسي في منطقة المحطة بعمان.



ومن جهته شكر السيد سامر بلقر مدير عام تكية أم علي الملكية الأردنية لإيمانها بالدور الذي تقوم به تكية أم علي المتمثل بالوصول إلى الأسر الأشد فقراً والأكثر حاجة في مختلف مناطق المملكة، مشيداً بأهمية الدور الذي يلعبه الشركاء في دعم برامج تكية أم علي للدعم الغذائي المستدام والتي ستساهم بتحقيق رؤية تكية أم علي والمتمثلة في الوصول لأردنٍ خالٍ من الجوع.



الجدير بالذكر أن تكية أم علي تقوم بتوفير الدعم الغذائي المستدام للأسر الأكثر فقراً والأكثر حاجة في المملكة ضمن برنامج الطرود الغذائية الشهرية والتي تقع تحت خط الفقر الغذائي في كافة ألوية ومحافظات المملكة، وتستلم هذه الأسر طرود شهرية تفي بمتطلبات واحتياجات الأسرة التغذوية على مدار الشهر.

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