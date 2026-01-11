الأحد 2026-01-11 09:23 م

الملكية الأردنية ثانيًا في دقة مواعيد الوصول في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2025 وضمن أفضل خمس شركات طيران عالميًا

الأحد، 11-01-2026 08:58 م

الوكيل الإخباري-   حققت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية إنجازًا جديدًا بحصولها على المركز الثاني في دقة مواعيد وصول الرحلات على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2025، بنسبة تجاوزت 90%، وذلك وفق تقرير صادر عن شركة Cirium العالمية، نُشر مطلع عام 2026.

ويضع هذا التصنيف الملكية الأردنية ضمن أفضل خمس شركات طيران في العالم في أحد أكثر مؤشرات الأداء أهمية وتأثيرًا في صناعة الطيران، وهو مؤشر دقة مواعيد الوصول.


ويعكس هذا الإنجاز كفاءة المنظومة التشغيلية للملكية الأردنية وانضباط عملياتها، وقدرتها على الحفاظ على أداء تشغيلي متقدم رغم التحديات التشغيلية والظروف الإقليمية المعقدة.
وفي تعليق له، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، المهندس سامر المجالي، أن هذا التقدم هو ثمرة العمل المتكامل وكفاءة كوادر الملكية الأردنية، التي تواصل تقديم خدماتها للمسافرين بمهنية واحترافية عالية.


وأضاف أن الحفاظ على هذا المستوى المتقدم يُعد مسؤولية وطنية، مشددًا على التزام الملكية الأردنية بمواصلة الاستثمار في الكفاءات وتطوير الأداء التشغيلي، بما يواكب تطلعات المسافرين ويعزز مكانة الأردن على خارطة الطيران العالمية.


ويعتمد تقرير «سيريوم» على تحليل بيانات تشغيلية دقيقة امتدت على مدار 12 شهرًا، شملت مئات شركات الطيران حول العالم، ما يمنح هذا التصنيف مصداقية عالية ويؤكد مكانة الملكية الأردنية بين كبرى شركات الطيران الدولية.

 
 


