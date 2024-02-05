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الإثنين، 05-02-2024 01:21 م

الملكية الأردنية في المركز الخامس بدقة المواعيد بين أفضل الشركات العالمية لعام 2023

RJ E2


الوكيل الإخباري - تقديرًا وتأكيدًا لالتزامها بجداول إقلاع رحلاتها وهبوطها، حققت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية المركز الخامس في دقة المواعيد لعام 2023 بقائمة أفضل شركات الطيران العالمية التي تشغل أكثر من 30,000 رحلة على الأقل سنويًا، وبنسبة دقة بلغت 86.38 % بحسب تقرير دولي أعدته مؤسسة OAG الرائدة في هذا المجال.
نائب رئيس مجلس الإدارة /الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي عبّر عن سعادة الشركة بأن تستهل عام 2024 باستحقاق هذا الترتيب المتقدم والمحافظة سنوياً على مكانتها بقائمة أفضل شركات الطيران العالمية في مجال دقة مواعيد الرحلات.
وأوضح ان هذا الإنجاز يُضاف إلى إنجازات كبيرة حققتها الشركة ووضعتها في مصاف شركات الطيران بمجال الالتزام بدقة المواعيد خلال مسيرتها وخبرتها الطويلة في عالم صناعة الطيران من حيث دقة برامج الرحلات المجدولة وأوقاتها، والموظفين المؤهلين في مجال المناولة الأرضية، وسعي الشركة المستمر لتحقيق تطلعات المسافرين ووصولهم الى وجهاتهم المقصودة في الوقت المحدد.
وقال المجالي أن الملكية الأردنية بدأت بتحديث أسطول طائراتها بالكامل ليصل إلى 41 طائرة، حيث أدخلت أول طائرتين حديثتين من طراز امبراير E195-E2 وستُتابع ادخال طائرات ايرباص A320neo وطائرات بوينغ دريملاينر 787-9 وهذا يُعطي الشركة قدرة تنافسية عالية وزيادة عدد الرحلات وعدد المسافرين بهدف تعزيز مكانتها الريادية العالمية.

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ويذكر أن التقرير اعتمدت على دراسة غطت معلومات كاملة بنسبة 98% لجميع الرحلات التي شغلتها الملكية الأردنية خلال الفترة المذكورة.
  شركة OAG رائدة في العالم في مجال توفير البيانات الرقمية للرحلات الجوية بما في ذلك الجداول الزمنية وحالة الرحلة وأوقات الاتصال وبيانات الصناعة الأخرى اللازمة لإنشاء رؤى دقيقة من خلال موجزات الجودة والتحليلات والتنبؤ بتغيرات السوق واكتساب ميزة تنافسية وتحسين التخطيط.


 


 




 

 


 

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