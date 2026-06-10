المملكة تطلق الأربعاء تغطيتها لكأس العالم 2026 وتميمتها "أدوم" لمرافقة رحلة النشامى

الوكيل الإخباري- تطلق قناة المملكة، الأربعاء، حملتها الخاصة بتغطية رحلة المنتخب الوطني إلى كأس العالم 2026، متضمنة تميمة التغطية "أدوم"، وذلك ضمن استعدادات القناة لتقديم تغطية موسعة للحدث عبر الشاشة والمنصات الرقمية، مواكبة للمشاركة الأردنية الأولى في كأس العالم.

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وتشمل تغطية المملكة برامج يومية خاصة، ومتابعة إخبارية عبر النشرات، وحضورا مستمرا للبطولة في البرامج اليومية، إضافة إلى تغطية رقمية متواصلة عبر منصات "المملكة" المختلفة، بما يواكب رحلة النشامى في الحدث الكروي الأبرز عالميا.



وتبدأ التغطية البرامجية الخاصة على الشاشة، الأربعاء 10 حزيران، مع انطلاق برنامج "دائرة المونديال"، ويعتبر البرنامج الأول من نوعه من ستاد عمان الدولي، "، الذي يبث يوميا من الساعة 11 مساء حتى 12:30 صباحا، وهو برنامج رياضي حواري يتناول أبرز القضايا والملفات المرتبطة بالمونديال، بمشاركة عدد من اللاعبين السابقين ومحللي كرة القدم الأردنية.



كما تطلق القناة، في اليوم ذاته، النسخة الثانية من برنامج "صافرة المونديال"، الذي يبث يوميا من الساعة 4 عصرا حتى الخامسة مساء، ويقدم متابعة تحليلية وإخبارية لأحداث المونديال والمباريات والمنتخبات، إلى جانب قراءات فنية وتكتيكية عبر شاشات التحليل التفاعلية.



ويستمر البرنامجان يوميا طوال فترة كأس العالم، إلى جانب المتابعة الإخبارية عبر نشرات الأخبار، والحضور المتواصل للبطولة في البرامج اليومية للقناة، والتغطية المستمرة عبر المنصات الرقمية.



وضمن هذه الحملة، تقدم المملكة تميمتها "أدوم"، وهي شخصية مستوحاة من المها العربي، لتكون أحد العناصر البصرية المرافقة لتغطية رحلة النشامى، من خلال مواد تلفزيونية ورقمية وتفاعلية موجهة لمختلف فئات الجمهور.



وجاء اختيار المها العربي لما يحمله من رمزية وطنية وبيئية في الأردن، وما يرتبط به من معاني الصبر والثبات والقدرة على البقاء، وهي معان تتقاطع مع رحلة المنتخب الوطني التي جاءت بعد سنوات من الإعداد والعمل ورعاية المواهب.



ويحمل اسم "أدوم" دلالة مستوحاة من ذاكرة الأردن التاريخية القديمة وعمق المكان، بما يمنح الشخصية بعدا يرتبط بالجذور والهوية والامتداد التاريخي، إلى جانب حضورها المرح والقريب من الجمهور، وخاصة الأطفال، والعائلات، والمشجعين.



ويظهر "أدوم" بوصفه اللاعب رقم 12 في رحلة التشجيع، رمزا للجمهور الواقف خلف اللاعبين الأحد عشر داخل الملعب، وبما يتقاطع مع الحملة التسويقية الأوسع التي تحمل شعار "12 ورا الـ11"، في إشارة إلى دعم ملايين الأردنيين داخل المملكة وخارجها للنشامى في رحلتهم إلى كأس العالم.



وتبرز المواد المصاحبة للحملة تنوع الأردن الجغرافي والثقافي، من خلال ظهور "أدوم" في عدد من المواقع والبيئات الأردنية، في معالجة بصرية تربط بين الحدث الكروي والهوية الوطنية، وتقدم التغطية باعتبارها مساحة للاحتفاء بالمنتخب وبالأردن في لحظة رياضية تاريخية.