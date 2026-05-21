المناصير تطرح الأسطوانات البلاستيكية " أمان" في الأسواق الأردنية

09:44 ص

الوكيل الإخباري- طرحت شركة المناصير للزيوت والمحروقات أسطوانة أمان في السوق الأردني لأول مرة بعد اجتيازها جميع الفحوصات والاختبارات لاعتمادها وتداولها في السوق. يذكر أن الأسطوانة المركبة صناعة أوروبية - إنتاج النرويج - وهي عبارة عن مواد مركبة مصنوعة من مواد البوليمر والفايبر جلاس، وتتكون من دمج أكثر من مادة بهدف تحسين الخصائص بحيث تجمع بين السلامة والجودة والتصميم والابتكار، مما يجعلها أخف وزنًا وأكثر أمانًا وأقوى من الفولاذ، ومقاومة للحرائق ولا تنفجر حتى في حال وقوع حريق، وتتميز أيضًا بمتانتها، كما أنها مناسبة لمختلف الاستخدامات من التخييم والطهي إلى الاستخدامات التجارية والصناعية والمنزلية اليومية. وتستخدم الأسطوانة المركبة بشكل واسع في دول مختلفة حول العالم مثل دول أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.





وأشارت المناصير إلى أن الأسطوانات المركبة - أمان تتميز بأنها خفيفة الوزن مقارنة بالأسطوانات الحديدية، حيث تزن الأسطوانة المركبة الفارغة حوالي 5.3 كغم، بينما تزن الأسطوانة الحديدية الفارغة 17 كغم، مما يجعل الأسطوانات المركبة أسهل في الرفع والتداول ويسهل على المستخدمين التعامل معها بشكل مريح.



إن تصنيع هذه الأسطوانات باستخدام مواد عالية الجودة مثل الفايبر جلاس والبولي إيثيلين يجعلها تتحمل درجات الحرارة المرتفعة والضغط الكبير، وعند ملئها بالغاز تزن الأسطوانة المركبة حوالي 17.8 كغم، وهو نفس وزن الأسطوانة الحديدية الفارغة، بالإضافة إلى أن الأسطوانات المركبة تتمتع بقدرة استثنائية على تحمل ضغط الانفجار، حيث تتحمل أكثر من 50% من الضغوط مقارنة بالأسطوانات الفولاذية.



ولافتة إلى أن الأسطوانات المركبة - أمان تتمتع بميزة الشفافية مما يسمح للمستخدمين بمراقبة مستوى الغاز فيها بسهولة ومعرفة وقت إعادة استبدالها دون عنصر المفاجأة، ومن أهم خصائصها أنها لا تصدأ ولا تتلف، بالإضافة إلى أنها آمنة في جميع الظروف المناخية، وأنها تتمتع بتكاليف تشغيلية منخفضة بفضل الحاجة القليلة للصيانة، فهي لا تتطلب إعادة طلاء أو تكرار طباعة العلامة التجارية.



وأن الأسطوانات المركبة - أمان تتمتع بمظهر حضاري وجميل بفضل الألوان المميزة التي يمكن أن تعزز من العلامة التجارية، ويمكن تخصيص الأسطوانات بسهولة حسب لون وشعار الشركة، ولا يوجد بها أي أجزاء تركب أو لحام حيث إنها تعتبر جسمًا واحدًا، وأنها تعد خيارًا صديقًا للبيئة عند تدويرها حيث إن جميع أجزائها قابلة للتدوير، وهي صديقة للبيئة ولا تسبب التلوث الضوضائي أثناء التعبئة والنقل، مما يجعلها أكثر هدوءًا عند الاستخدام، كما أنها لا تتآكل مع مرور الزمن بغض النظر عن الظروف المناخية.



وأكدت المناصير أن أسطوانة أمان تستخدم الصمام السريع (Quick Valve) من شركة KOSAN، وهو صمام ذاتي الإغلاق بقطر 27 مم، مصمم للعمل مع البيوتان أو البروبان أو خليط من الاثنين، وأنه يتميز بسهولة التوصيل عبر عملية ضغط وكبس دون الحاجة إلى أدوات خاصة أو مفاتيح شد تقليدية، بالإضافة إلى غطاء الغبار المحكم الذي يمنع دخول الأوساخ والجزيئات الضارة إلى الصمام مما يوفر أمانًا إضافيًا ضد التسرب، كما يتميز بتصميم جديد من CAVAGNA، مع سطح مسطح يحمي من الرواسب أو الأوساخ التي قد تعيق عمل الصمام، وتعتبر أكثر أمانًا لوجود صمام أمان يعمل في حالة ارتفاع الضغط داخل جسم الأسطوانة على إزالة الضغط الزائد، وأن المنظم يتم تصنيعه وفقًا لأحدث المعايير العالمية لضمان أمان استخدام الغاز، وهو معتمد من الهيئات والمواصفات المعنية في دول عدة منها قطر والإمارات والسعودية والكويت والعراق، وأن منظم الغاز يتميز بسهولة التركيب دون الحاجة إلى أدوات خاصة أو مساعدة عامل محترف، كما يتوفر بنوعين: منظم الضغط المنخفض للاستخدام المنزلي ومنظم الضغط المتوسط للاستخدام التجاري والصناعي، وأن هذا المنظم يعمل على منع تسرب الغاز في حالة ترك المدفأة (التي تعمل على الغاز البترولي) أو في حالات التدفق الزائد للغاز أكثر من الحد المسموح به، فإن المنظم يعمل على إيقاف الغاز كليًا وخلال أجزاء من الثانية وبشكل تلقائي، مما يحد من الحوادث الناتجة عن تسرب الغاز.



يُذكر أن أسطوانة أمان تحتوي على QR خاص لكل أسطوانة للتأكد من علامات الجودة، وتعريف هويتها المحفورة على جسم الأسطوانة بكل سهولة ويسر، مثل: (اسم المنتج، الرقم التسلسلي، سنة التصنيع والشهر، اختبار الضغط، الوزن الفارغ، السعة المائية، مرجع قياسي، الحد الأدنى لدرجة حرارة التشغيل، QR)، وهذا يساعد في عملية تتبعها وآلية صيانتها وعدد مرات التعبئة وعدد مرات التدوير، مما يجعلها أكثر مراقبة ودقة وسهولة بشكل رقمي.



وأن المرحلة الأولى من طرح أسطوانة أمان من المناصير ستكون متوفرة في محافظة العاصمة عمّان ضمن مستودعات ووكالات الغاز في مناطق التوزيع التالية: الشميساني، تلاع العلي، دابوق، جبل الحسين، ضاحية الرشيد، المدينة الرياضية، الرابية، أم أذينة، خلدا، الجاردنز، وادي صقرة، عبدون، ومنطقة جبل عمان من الدوار الأول لغاية الدوار الثامن، شفا بدران، أبو نصير، الجبيهة، ضاحية الرشيد، صويلح، تلاع العلي، المدينة الرياضية، ضاحية الأقصى، النزهة، جبل النصر، سحاب، الأشرفية، التاج، الزهور ووسط البلد.

استخدام أسطوانة الغاز المركبة - أمان بشكل اختياري سواء للمواطن أو الجهات التجارية والصناعية إلى جانب الأسطوانات المعدنية، وللمواطن كامل الحرية في عملية اختيار الأسطوانة الراغب في استخدامها (معدنية أو مركبة) وتقييم التجربة لغايات التحسين والتطوير.



يتم تعبئة الأسطوانات المركبة - أمان في محطة تعبئة الغاز المسال التابعة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات في منطقة جرف الدراويش، والتي تم إنشاؤها في عام 2019، ويتم بعدها نقلها إلى وكلاء الغاز في عمّان ليتم توزيعها. جاء طرح أسطوانة أمان بعد جهود مكثفة من الجهات المختصة، لما لها من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني، من خلال خلق فرص عمل جديدة وتحفيز بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة قطاع الطاقة، ويدعم توجهات الأردن نحو مستقبل أكثر استدامة في مجال الطاقة.



