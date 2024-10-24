 
الخميس 2024-10-24 11:23 ص
 

المناصير تنظم حملة للتبرع بالدم - صور

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المناصير للزيوت والمحروقات
الخميس، 24-10-2024 10:23 ص

الوكيل الإخباري-   نظمت شركة المناصير للزيوت والمحروقات بالتعاون مع مديرية بنك الدم حملة للتبرع بالدم لموظفي الشركة ، وقد أشرف على عمليات التبرع بالدم فريق طبي متخصص من مديرية بنك الدم 

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أخبار الشركات المناصير تنظم حملة للتبرع بالدم - صور



 


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