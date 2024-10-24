المناصير تنظم حملة للتبرع بالدم - صور

الوكيل الإخباري- نظمت شركة المناصير للزيوت والمحروقات بالتعاون مع مديرية بنك الدم حملة للتبرع بالدم لموظفي الشركة ، وقد أشرف على عمليات التبرع بالدم فريق طبي متخصص من مديرية بنك الدم



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