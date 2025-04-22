المناصير تنظم ورشة عمل بالتعاون مع S&P و Global Platts

الوكيل الإخباري- نظمت شركة المناصير للزيوت والمحروقات ورشة عمل بالتعاون مع شركة S&P Global Platts تضمنت أهم المحاور المتعلقة بالقطاع النفطي العالمي:

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•آخر مستجدات القطاع النفطي والتحديات التي تواجهه المؤشرات والتوقعات المستقبلية.

•التسعير القياسي وتوقعات قصيرة الأجل لأسواق النفط الخام والمشتقات النفطية المكررة الجاهزة.

•أساسيات العرض والطلب.

•تدفق المنتجات النفطية واتجاهاتها في أسواق المشتقات النفطية الجاهزة.

•تأثير الدول الكبرى المصدره للنفط .

•الإعتيارات الجيوسياسية لأسواق النفط و تطورات أسواق الخليج العربي للمنتجات النفطية الجاهزة.

•توقعات مؤثرة على المدى البعيد في قطاع النفط مثل المناخ ،علاقة العرض والطلب ، تغيير مواصفات وقود السفن، تأثير االكهرباء والطاقة المتجددة.

•عرض مباشرلـكيفية العمل على منصة بلاتس (Platts Connect Platform) واستخدام أدوات التحليلات الكمية.



وذلك بحضور عدد من موظفي من وزاره الطاقة والثروة المعدنية، هيئه تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ، الشركة الاردنية اللوجستية للمرافق النفطية "جوتك" ، شركة مصفاه البترول الأردنية، وشركه المناصير للزيوت والمحروقات.