المناصير للزيوت والمحروقات .. السحب على ثاني سيارة MG5 مجمركة ومرخصة ضمن حملة 10 سيارات لـ 10 رابحين

الوكيل الاخباري - أبشر بعيدها الثالث بتقدم لعملائها 10 سيارات لـ 10 رابحين نوع MG5 موديل 2022 مجمركة ومرخصة من خلال سحب شهري على أرقام بطاقات أبشر ، وتم إجراء السحب على ثاني سيارة بحضور ممثلي من قسم الترويج بوزارة الصناعة والتجارة السيد ثائر أبو لاوي والسيد أحمد محادين ، و الإعلان عن صاحب إسم ورقم بطاقة أبشر الرابحة بالسيارة الثانية وهو السيد أحمد محمد عبد الله الحلو ، من خلال البث المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي لشركة المناصير للزيوت والمحروقات بالاضافة الى نقله على الهوا مع راديو نشامى والاعلامي هيثم الوكيل ببرنامج دق سلف.



و صرح المدير العام لشركة المناصير للزيوت والمحروقات المهندس ياسر المناصير " بأننا مستمرون معكم ببرنامج المكآفات أبشر ومتبقي 8 سيارات ضمن الحملة بواقع سيارة شهرياً وحتى نهاية العام الحالي".

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وأوضح نائب المديرالعام الدكتور رامز خوري بأن شركة المناصير للزيوت والمحروقات أول شركة في الشرق الأوسط تطلق برنامج مكافآت للمحروقات حيث يقوم مستخدم بطاقة أبشر بتجميع نقاط مقابل مشترياتهِ من المحروقات بالمحطات وإستبدالها بالهدايا بالإضافة الى حصولهِ على خصومات خاصة عند إبراز بطاقة أبشر لدى قائمة شركاء أبشر المعلن عنهم بالموقع الالكتروني او من خلال تطبيق محطات المناصير ، وأكد على الاستمرار بإستخدام بطاقة أبشر عند تعبئة الوقود بمحطات المناصير والعديد من الهدايا والجوائز بإنتظاركم.



ألف مبروك للرابح الثاني السيد أحمد محمد عبد الله الحلو وهو من محافظة العاصمة عمان وهو عميل للشركة ويستخدم بطاقة أبشر بشكل مستمر.



بالتوفيق للجميع بالسحب القادم يوم الأربعاء الموافق 08/06/2022 وذلك عن حركات تعبئة شهر أيار الحالي.



نذكر انه يجب على العميل إستخدام بطاقة أبشر الفعالة عند تعبئة وقود في محطات المناصير اوالمحطات التابعة لها ، ونؤكد على أن بطاقات الولاء أبشر مجانية ، ويمكن الحصول عليها من أقرب محطة مناصر فقط يجب تفعيل البطاقة قبل إستخدامها ليتم تجميع النقاط عليها، وذلك من خلال زيارة الموقع الالكتروني للشركة www.mgc-gas.jo وإتباع التعليمات المدونة لتفعيل البطاقة او الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 0797803780.



* الحملة حاصلة على موافقة وزارة الصناعة والتجارة رقم 4971

*تطبق الشروط والأحكام.



للمزيد من المعلومات عن الحملة يرجى زيارة الموقع الالكتروني للشركة التالي:

https://bit.ly/35IgoRu

لمشاهدة فيديو إجراء السحب على اول سيارة https://fb.watch/cXxXiLP_g5/



أبشر... فيكم بتكبر وبتفتخر.



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