المناصير للزيوت والمحروقات تحتفل بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيسها

الوكيل الإخباري -
تحتفل اليوم المناصير للزيوت والمحروقات بمناسبة مرور 20 عاماً من التميز، البناء ،العطاء والابداع في التكنولوجيا ذات البعد الخدمي في مجال الوقود ،عشرون عاماً في خدمة الوطن والمواطن ، عشرون عاماً من التطور في هذا المجال أحدثت فيه إضافه نوعيه في قطاع محطات الوقود وخدماتها المتميزة التي غيرت وطورت الكثيرالكثير من خدمات محطات الوقود ومعاييرها في المملكة.اضافة اعلان
وفي هذه المناسبة اوضح المدير العام المهندس ياسر المناصير : "شعارنا هو : التغيروالتحديث والتطوير والإبداع، و هنا أضيف أيضاً مفردة " العزيمة والإيمان " في بناء صرح شامخ يقوم على اساس العلم والمعرفة في تطوير تقنية جديدة ومنافسة شريفة في هذا القطاع المهم والحيوي في خدمة أُردننا الغالي.
وأضاف "أن المناصير من أوائل الشركات الرائدة الذي أحدثت فرقاً واضحاً متميزاً في بناء وتشغيل سلسلة من محطات الوقود بشكل جذاب ومميز وبمواصفات عالمية تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، وحرصت الشركة منذ اليوم الأول في بناء المحطات بأسلوب مميز وحديث يضمن إستخدام أحدث التكنولوجيا لخدمة عملائها وزوارها من خدمات الدفع بجميع أشكالها وتقديم أفضل حلول أعادة التعبئة للعملاء من مختلف القطاعات سواء مواطنين أو شركات .
كما أكد نائب المدير العام الدكتور رامز خوري " على ان شركة المناصير للزيوت والمحروقات تحتل موقعا متميزاً على خريطة شركات الوقود في العالم بل أصبحت تنافس على المستويات الاقليمية والعالمية بما وصلت إليه من إستخدام خدمات تكنولوجية حديثة تخدم عملائها".
وأضاف الدكتور خوري بأن " الشركة فخورة في أن تشارك عملائها هذا النجاح والانجاز في السوق الاردني بالذكرى العشرين على تأسيسها وفي هذه المناسبة ستقوم الشركة بتقديم 20 جائزة لـ 20 رابح شهرياً وحتى نهاية العام الحالي من خلال اجراء سحب وتوزيع الجوائز تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة لمستخدمي بطاقة المكافآت أبشرعند تعبئة الوقود بكافة أنواعه في محطات المناصير أوالمحطات التابعة لها والمنتشرة في جميع انحاء المملكة لتعبئة كافة انواع الوقود بما لا يقل عن 50 دينار شهرياً وسيتم اختيار 20 رابح شهرياً ممن تنطبق عليهم الشروط وتقديم جائزة بقيمة 400 دينار اردني لكل رابح منها اطارات نوع GOOD YEAR أو أجهزة حاسوب نوع Lenovo أو بطاقات محروقات eCash .
ومن الجدير بالذكر أن الشركة تضم بكادرها أكثر من 3000 موظف أردني وتمتلك أكثر من 95 محطة وقود عاملة، وتقوم بنقل وتزويد المحروقات بأسطول صهاريجها الخاصة لـ 70 محطة وقود عاملة بالمملكة وذلك بموجب الترخيص من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ، وتقدم خدمات أخرى متنوعة بمحطاتها مثل سلسلة من الأسواق التجارية (لومي ماركت) وهي مملوكة بالكامل من الشركة وخدمات أخرى عديدة من مطاعم الوجبات السريعة مثل (ماكدونالدز) والصيدليات والخدمات البنكية وخدمة الصرافات الآلية وخدمة السيارات من غسيل وغيار الزيت وغيرها لتوفر خدمات متكاملة في مكان واحد.
وختم المهندس المناصير كلمته قائلا: "سنبقى على عهد التميز والإرتقاء في خدمة عملائنا الكرام ولن نبخل في مواكبه التطور التكنولوجي في هذا القطاع خدمة للمواطن الاردني في هذا الوطن الحبيب تحت ظل القيادة الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه ، هذا السباق الذي لا يوجد له خط نهاية، ولكل من ساهم في بناء هذا الصرح الشامخ كل التقدير والاحترام ونبارك لكل الرابحين معنا مقدماً بالجوائز".
للمزيد من الاستفسار يرجى زيارة الموقع الالكتروني للشركة https://bit.ly/3kJ5GSi
او متابعة صفحات التواصل الأجتماعي للشركة .
20 عاماً من العطاء .. 20 رابح شهرياَ
المناصير رواد الطاقة منذ 20 عاما