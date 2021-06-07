المناصير للزيوت والمحروقات تضيف 10 وحدات شحن كهربائية جديدة في محطاتها

الوكيل الاخباري-

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تم الانتهاء من تركيب وتفعيل 10 وحدات جديدة للشحن السريع لخدمة المركبات الكهربائية للعامة في محطات المناصير المنتشرة بالمملكة وذلك لضمان تغطية جغرافية اكبر لخدمة مالكي المركبات الكهربائية في الأردن.وصرح مدير عام شركة المناصير للزيوت والمحروقات المهندس ياسر المناصير " إن شركة المناصير للزيوت والمحروقات أول شركة بالأردن وفرت خدمات شحن المركبات الكهربائية للعامة ويبلغ عدد وحدات الشحن العاملة حالياً 22 وحدة شحن تغطي جميع أنحاء المملكة ، كما يضاف لشركة المناصير للزيوت والمحروقات إهتمامها بقطاع الطاقة المتجددة وتوفير الحلول للإستفادة من الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء ويتم تشغيل أكثر من 21 محطة بالكامل بالطاقة الشمسية.وأضاف المناصير أن الوحدات التي تم تركيبها حديثاً هي من أحدث ما توصلت إليه التتقنية العالمية و تعد أصغر شاحن عالي الطاقة في العالم ويمتاز أيضاً بسهولة التركيب والتفعيل، وتحتاج الى صيانة أقل بسبب قدرتها العالية.وأكد المناصيرعلى تقديم أفضل الخدمات والمنتجات باعتبارها مؤسسة وطنية تسهم وبشكل فاعل في رفد ورفع مستوى الخدمة والريادة في قطاع المحروقات في الاردن، وكون الشركة من أوائل الشركات الرائدة محلياً في بناء وتشغيل سلسلة من محطات الوقود حيث تم تشغيل أولى محطاتها عام 2001 بشكل جذاب ومميز وبمواصفات عالمية تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، وحرصت الشركة منذ البداية على إستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية لخدمة زبائنها وروادها من تقديم خدمات الدفع بإستخدام البطاقات الائتمانية للعميل وتقديم حلول أعادة التعبئة مثل البطاقات الالكترونية الخاصة بشركة المناصير المدفوعة مسبقاً eCash وبطاقة أعادة التعبئة الالكترونية ال eFill ،وأيضاً الخدمة الأكثر تطوراً بالمملكة وهي Aman Fill والتي تعمل على التزود بالوقود من خلال خاصية ترددات الراديو للتعرف على هوية المركبات .وتؤمن الشركة أيضاً جميع محطاتها بأعلى معايير الصحة والسلامة المهنية والبيئية في كافة فروعها، وهي حاصلة على شهادة الايزو 9001 والايزو 14001 منذ اكثر من عشر سنوات وهي أيضاً أول شركة تعمل بهذا المجال تحصد شهادة الايزو 45001 ".يضاف ان وحدة الشحن Veefil تعتبر ثورة في عالم تكنولوجيا شواحن المركبات الكهربائية عالميا حيث تم تصنيعها لتتحمل أعلى درجات الحرارة فقد إعتمدت شركة Tritium التبريد السائل لوحدة الشحن وهذه ميزة لم نشاهدها سابقا من قبل الشركات المتخصصة في تصنيع الشواحن وإضافة شركة Tritium خاصية الفصل التلقائي عند وصول نسبة شحن البطارية الى 80‎%‎ .ومن الجدير بالذكر ان جميع المواقع جاهزة لإستقبال العملاء مالكي المركبات الكهربائية بالأردن وتم توزيع الوحدات لضمان الانتشار الأفضل والأوسع ولتغطية جغرافية اكبر وبالامكان معرفة مواقع وحدات الشحن بالمحطات من خلال استخدام تطبيق محطات المناصير الذي يتيح معرفة أماكن المحطات والخدمات المتوفرة بكل محطة.