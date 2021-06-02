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المناصير للزيوت والمحروقات تطلق حملة اعطاء لقاح كورونا لموظفيها - صور

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الأربعاء، 02-06-2021 06:25 م

المناصير للزيوت والمحروقات تطلق حملة اعطاء لقاح كورونا لموظفيها - صور

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الوكيل الاخباري - كجزء من مسؤوليتنا الاجتماعية وحرصناً منا على سلامة موظفينا وكوادرنا البشرية وبالتعاون مع وزارة الصحة والمركز الوطني لادارة الأزمات بدأنا اليوم بحملة لاعطاء مطعوم كورونا - كوفيد 19 - لموظفي شركة  المناصير للزيوت والمحروقات في مقر الإدارة على طريق المطار مقابل وزارة الخارجية.

وقالت الشركة في بيان صحفي ان حملة التطعيم ستعطي الأولوية للموظفين الذين يتعاملون مباشرة مع الجمهور في الصفوف الأمامية وغيرهم ممن تتطلب طبيعة عملهم التواصل المباشر مع العملاء والجمهور وحتى الوصول الى كافة الموظفين.

وأضافت ان مشاركة الشركة في البرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس كوفيد-19 يأتي انطلاقاً من دورها المجتمعي في دعم الجهود الوطنية للحد من انتشار الفيروس، والمحافظة على صحة وسلامة العملاء وكوادرها البشرية التي ستبقى دائماً في مقدمة أولوياتها.

كما اشادت شركة المناصير للزيوت والمحروقات بالجهود الكبيرة الذي يقوم بها المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ومديرية الأمن  والجهات المعنية في القطاع الطبي لتنظيم هذه الحملة، مؤكدةً ان الشركة ومنذ بدء جائحة كورونا تلتزم بتنفيذ جميع  تدابير وإجراءات السلامة لحماية الموظفين والعملاء والجمهور، فضلاً عن برامج التعقيم الدوري بشكل مستمر.

يذكر أن الشركة تملك وتشغل أكثر من 82 محطة وقود منتشرة بالمملكة وتشغل ما يزيد عن 2050 موظف.

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