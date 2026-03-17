المناصير للزيوت والمحروقات تقيم مـأدبة إفطار لعملائها الكرام بمناسبة حلول شهر رمضان

الوكيل الإخباري- أقامت شركة المناصير للزيوت والمحروقات مـأدبة إفطار لعملائها أصحاب محطات الوقود العاملة تحت مظلة المناصير للزيوت والمحروقات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، حيث استمتع الحضور بالإفطار و بأجواء السهرات الرمضانية.



الدكتور رامز خوري مدير عام شركة المناصير للزيوت والمحروقات الذي كان على رأس مستقبلي المدعوين والذي أكد على عمق العلاقة التي تربط الشركة بعملائها اصحاب المحطات وانها علاقة مبنية على الثقة والاحترام والشراكة مضى عليها عشرات السنين.



وأضاف " حرص الشركة على إقامة مثل هذه الفعاليات للتأكيد على روابط الصلة وتوطيد علاقة بالعملاء والتواصل معهم في جميع المناسبات ، ومنها الإفطار للإلتقاء والإحتفال سويهً في فرحة حلول شهر رمضان المبارك ".



وأكد أيضاً ان هذه الإفطار يأتي في إطار التواصل البنّاء واستمراية لتقوية العلاقات بين الشركة وعملائها بعيداً عن أجواء العمل وخاصة في الأيام المباركة من الشهر الفضيل.

اضافة اعلان