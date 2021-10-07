المنتجات الصوتية من هواوي تواصل تميزها في السوق الأردني

الوكيل الاخباري - تحقق عائلة المنتجات الصوتية من هواوي نجاحًا كبيرًا في السوق الأردني والعالمي منذ إطلاقها.

اضافة اعلان

فالعديد من الأفراد يعتمدون على سماعات هواوي المميزة؛ فهي خير رفيق لهم خلال اليوم.

ولعل الشعبية الكبيرة التي تحظى بها سماعات الأذن من هواوي تعود إلى كونها مفيدة للغاية في مختلف السيناريوهات سواء في العمل أو في المنزل، أو خلال السفر أو ممارسة التمارين الرياضية في الهواء الطلق أو في النادي الرياضي، وحتى أثناء اللعب وغير ذلك الكثير.



وخلال العام الحالي، حققت عائلة المنتجات الصوتية من هواوي نجاحًا كبيرًا؛ حيث ارتفعت المبيعات بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، وما يزال هذا النجاح يتواصل بصورة مدهشة في السوق الأردني.

وأبرز ما يميز هذه المنتجات أن أسعارها تتراوح بين المتوسطة والمرتفعة.

HUAWEI FreeBuds 4، أحدث إضافة من هواوي لسلسة HUAWEI FreeBuds الشهيرة، هي إحدى سماعات الفئة الرائدة وتتميز بتصميم مفتوح، وصوت بجودة الاستوديو، مع خاصية إلغاء الضجيج النشطة، إلى جانب تجربة الراحة الشبيهة بالهواء، حيث يمكنك ارتداء سماعات الأذن لفترة طويلة دون الشعور بنوع من الضغط على أذنيك.

وتتوافق هذه السماعات الرائعة مع أنظمة تشغيل مختلفة بما في ذلك Android وiOS. ويمكن للمستخدمين تنزيل تطبيق HUAWEI AI Life لضبط الإعدادات أو تنفيذ عناصر تحكم متنوعة مثل التحكم السريع، والاستعلام عن الحالة، وإلغاء الضوضاء، وإدارة الجهاز.



وتعدّ سماعتا HUAWEIFreebuds 3i، وHUAWEI FreeBuds 4i– وهما من الفئة المتوسطة – خيارًا مفضلًا لدى العديد من الأفراد نظرًا لاحتوائهما على خاصية إلغاء الضجيج النشطة، إلى جانب الراحة الكبيرة التي تمنحها هذه السماعات للمستخدمين حتى عند ارتدائها طوال اليوم.



لقد أثبتت هواوي مكانتها المميزة في قطاع المنتجات الصوتية بالسوق الأردني، وتستعد لطرح المزيد من هذه المنتجات الرائعة في المستقبل القريب، والتي ستمنح الأفراد - دون شك - تجربة صوتية غامرة تملؤهم بالسعادة والفرح والحماس.



تقدم هواوي حاليًا عرضًا مميزًا على سماعات HUAWEIFreeBuds 4، حيث تتوفر بسعر 125 دينارًا بدلًا من 139 دينارًا، مع هدية مجانية عبارة عن سوار HUAWEI Band 4e Active، وغطاء للسماعة. وإلى جانب ذلك،تتوفر سماعات HUAWEI FreeBuds 4i بسعر 75 دينارًا بدلًا من 84 دينارًا.

لا تتردد باقتناء أفضل المنتجات الصوتية من هواوي من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني: https://store.reach-tele.com/ar، أو متجر هواوي CellAvenue الإلكتروني: https://www.cellavenuestore.com/ar/، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.

