"المنتخب كلّه زين".. إهداء من زين - راعي الاتصالات الحصري للنشامى

الخميس 2026-05-21 05:19 م

الخميس، 21-05-2026 04:59 م

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة زين الأردن عن إطلاق أغنية زين الرسمية للمنتخب الأردني احتفالاً بتأهل النشامى لأول مرة في التاريخ إلى كأس العالم 2026.

وجاءت أغنية "المنتخب كله زين" كإهداء من شركة زين الأردن لنشامى المنتخب الأردني بمناسبة المشاركة التاريخية في كأس العالم 2026.

 

وهي أغنية حماسية تعكس روح النشامى وفخر كل أردني بمنتخبنا الوطني، من غناء نخبة من نجوم الأردن: يزن الروسان، اللوزيين، والسنابتك (The Synaptik) وإنتاج شركة زين الأردن.

 

للاستماع إلى الأغنية:

 

 

