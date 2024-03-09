السبت 09-03-2024
الوكيل الاخباري
 

رئيس الديوان الملكي يلتقي وجهاء من عشيرة الجرادات

الأميرة وجدان الهاشمي ترعى فعالية تسلط الضوء على إنجازات الخير التي حققتها منصة تضامن

رئيس مركز الخليج للأبحاث : يجب النظر الى الأردن من منظور تكاملي أعمق

النابلسي: تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم بالحياة السياسية والحزبية أولوية وطنية

مدير الأونروا: الوكالة تواجه خطر الحل بعد تعليق دول تمويلها

ارتفاع أجور شحن اللحوم الطازجة والمبردة الواردة للأردن بمقدار دينارين للكيلو الواحد

الأردن يرحب بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار في السودان برمضان

القوات المسلحة تنفذ 10 إنزالات جوية مشتركة لمساعدات على غزة

الاردن استورد 310 آلاف جهاز تابلت بقيمة 49.5 مليون دينار في 2023

الصليب الأحمر الفلسطيني : الأوضاع بغزة تتدهور سريعا ولا مكان آمن للسكان

السبت، 09-03-2024 02:18 م

'المهارات الرقمية' تعقد اجتماع هيئتها العامة لاختيار أعضاء مجلس الإدارة للعام 2024

103a56cc-b1f7-4b85-8687-b064d84c5e13


الوكيل الإخباري - عقدت جمعية المهارات الرقمية، وهي منظمة غير ربحية تابعة لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وتهدف إلى إرساء قواعد منظومة وطنية تستجيب رقمياً لاحتياجات سوق العمل، اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي باكتمال النصاب القانوني لاختيار رئيس هيئة المديرين وأعضاء مجلس الإدارة المؤلف من 13 عضواً.

اضافة اعلان


واختار مجلس إدارة الجمعية، التي ظهرت إلى النور عام 2021 لتوظيف الدراسات الحديثة بهدف رفع كفاءة الشباب وتأهيليهم للانخراط في سوق العمل عبر التشبيك بين أصحاب العمل والمؤسسات التعليمية والجهات التنظيمية، الدكتور علاء النشيوات رئيساً لهيئة المديرين خلفاً للمهندسة هبة المجالي التي قادت جهود مجلس إدارة الجمعية خلال العامين الماضيين لتحقيق رؤيتها المتمثلة في سد الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات منظومات التعليم العالي.


وتوجه الدكتور النشيوات بالشكر إلى المهندسة المجالي التي عبرت بالجمعية بأمان خلال المرحلة الماضية التي تلت التأسيس وما صاحبها من متطلبات تشريعية وقانونية، بالإضافة إلى تعاونها الدائم لتسهيل عمل إدارة الجمعية ومجلس الإدارة لنشر الثقافة الرقمية والبنية التحتية لمنظومة التعلّم الرقمي في جميع أرجاء المملكة.


وفاز بعضوية المجلس الجديد "بالتزكية" بحسب النظام الداخلي للجمعية: الدكتور علاء النشيوات، وربى درويش، وأحمد أبو قاعود، والمهندسة هبة المجالي، وبشار الإمام، ومنصور منصور، والدكتور موسى حبيب، والمهندسة رنا الدبابنة، ويوسف العالم، ودانا تلغراف، وهشام الأقطش، وجودت نصار، وماهر الخياط.


وأضاف النشيوات بأنه في ظل التطورات الرقمية غير المسبوقة التي تفرض حضورها في جميع أنحاء العالم والأردن الذي يسجل اسمه بحروف من نور في قطاع التكنولوجيا، تتضاعف المسؤولية التي تقع على عاتق الجمعية التي ستعمل مع جميع الشركاء بهدف تمكين الشابات والشباب من مواكبة الانفجار الرقمي.


ومن الجدير بالذكر أن الدكتور النشيوات يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمحفظة UWallet ويمتلك خبرة ممتدة على مدار أكثر من 20 عاماً في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما أنه كان رئيساً لهيئة مديري جمعية المهارات الرقمية سابقاً.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
7

استكشف إمكانات Galaxy AI عبر تطبيق Try Galaxy المتاح الآن لمستخدمي سامسونج Galaxy

Bertelli02SWE24cm412

فريق تويوتا جازو للسباقات يعتلي منصة التتويج في رالي السويد

WhatsApp Image 2024-03-07 at 2.54.35 PM

بنك الإسكان ينفذ فعالية بيئية في العقبة بعنوان "من أجل بحر نظيف، أرض خضراء، وهواء نقي"

5

رحلتان مباشرتان جديدتان من مطار الملكة علياء الدولي إلى المملكة المتحدة

WhatsApp Image 2024-03-07 at 2.03.06 PM

جلالة الملك عبد الله الثاني يكرم "شمال ستارت (مختبر فاب لاب إربد)" بميدالية اليوبيل الفضي

WhatsApp Image 2024-03-07 at 12.21.31 PM

كريم تسجل زيادة بنسبة 32% في عدد الكباتن المسجلين في 2023