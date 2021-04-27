الموقع الأول لبيع وشراء الموبايلات في الأردن

الوكيل الاخباري - بيع وشراء الموبايلات في الاردن

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الموبايلات أو الهواتف المحمولة من أهم الأجهزة التي يزيد الإقبال على استخدامها يوماً بعد يوم، والتي بات من الصعب الاستغناء عنها، حيث تمثل وسيلة التواصل الرئيسية في وقتنا الحالي بين الأشخاص، وتدخل في العديد من الجوانب العملية والعلمية، إذ تستعمل في العمل والدراسة، ويتم الاعتماد عليها بشكل في كبير في تنفيذ الكثير من المهام، ناهيك عن أنها من الوسائل الترفيهية التي يمكن من خلالها لعب الألعاب، ومتابعة الأفلام، الأمر الذي يجعل نسبة كبيرة من الأشخاص يتجهون للبحث عن أفضل موبايل يمكن اقتنائه، بحيث يجمع ما بين المواصفات القوية والسعر المعقول، وهو الأمر الذي يمكن تنفيذه بسهولة بالغة في حال تم الاستعانة بموقع السوق المفتوح الرائد في مجال الإعلانات المبوبة، والذي يمثل الموقع رقم #1 في بيع وشراء الموبايلات في الأردن.



بيع وشراء الموبايلات في الأردن عن طريق السوق المفتوح



لا شك أن المحلات والمعارض المتخصصة في بيع الموبايلات كثيرة في المملكة الأردنية الهاشمية، ويقدم بعضها ميزة شراء الموبايلات القديمة من المستهلكين إلى جانب بيعها، إلا أن هذه العملية تتطلب من الشخص الراغب بالشراء أو البيع على حدٍ سواء؛ الكثير من الوقت والجهد والمال المنفق في التنقل فيما بينها، لذا جاء موقع السوق المفتوح منقذاً مثالياً يسمح لهم بتحقيق ذلك بأقل وقت ممكن، ودون أي مجهود يذكر، ناهيك عن أنه من المواقع الإلكترونية الرائدة في مجال الإعلانات المبوبة المجانية، وكل ذلك والمزيد ساهم في جعله الموقع الأول في الأردن في بيع وشراء الموبايلات، نظراً إلى أنه اليوم يتم التعامل معه من قبل قاعدة جماهيرية ضخمة.



نضيف إلى أن موقع السوق المفتوح يوفر بيئة افتراضية آمنة للبيع والشراء، يمكن من خلالها بيع الموبايل القديم مقابل سعر جيد، دون أي تقليل من قيمته الفعلية، وشراء موبايل جديد بسعر منافس، حيث يتضمن على عدد هائل من اعلانات العرض والطلب التي يمكن من خلال تصفحها اختيار المناسب منها، ثم التواصل مع المعلن بشكل مباشر، دون أي وساطة أو رسوم، من أجل الاتفاق وإتمام العملية التجارية بسلاسة، علماً أنه يمكن الوصول إلى هذه الاعلانات عن طريق زيارة قسم "موبايل" الذي يندرج من القسم الرئيسي "موبايل - تابلت".



قسم الموبايلات على السوق المفتوح



يقدم هذا القسم على موقع السوق المفتوح للمستخدمين والزوار فرصة بيع وشراء ما يريدون من موبايلات، على اختلاف الموديل والنوع، بكل سهولة، وخلال وقت قصير، إذ تم تصميمه بهدف خدمة أكبر عدد ممكن من الفئات، سواء كانوا تجاراً راغبين بالتسويق، أو أفراداً يرغبون باستبدال موبايلاتهم القديمة بأخرى جديدة، مع العلم أنه يتضمن على شتى أنواع الهواتف الذكية المطروحة من قبل العلامات التجارية، مثل: سامسونج، ونوكيا، وأبل، ولينوفو...إلخ.



الجدير بالذكر أن السوق المفتوح من المواقع التي تمتاز بسهولة وبساطة الاستخدام، إذ بإمكان المستخدمين العثور على طلبهم من الموقع بكل سهولة من خلال الاستعانة بشريط البحث المتقدم الظاهر على الشاشة الرئيسية، والذي يعمل على حصر النتائج الظاهرة بدقة أفضل من جهة، ومن جهة أخرى نشر اعلانات عرض من خلال اتباع مجموعة من الخطوات، والتي تتمثل بدايةً في النقر على أيقونة "أضف إعلان الآن"، ثم تحديد القسم الرئيسي والفرعي المذكورين أعلاه، ثم تعبئة البيانات المطلوبة، بما في ذلك محتوى الإعلان، ومعلومات التواصل، إلى جانب إمكانية إرفاق صور لجذب عدد أكبر من المتسوقين، ثم النقر على خيار نشر.