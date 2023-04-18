النائب العام يرد دعوى ابو غزالة و يمنع محاكمة كابيتال بنك

الوكيل الإخباري -

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قرر النائب العام الدكتور حـسـن العبدالات رد الدعوى المقدمة من طلال ابو غزالة والمتعلقة بودائعه في بيروت ، و منع محاكمة كل من بنك المال الاردني مالك العلامة التجارية كابيتال بنك والمفوض بالتوقيع عنه السيد داود الغول وبنك سوسيته جنرال/الاردن والمفوض بالتوقيع عنه السيد رامي الخفش.وتوصل القرار المذكور إلى نتيجة مفادها بأن النزاع ينحصر بين طلال أبو غزله وبنك سوسيته جنرال (لبنان)، ولا يوجد أي رابط قانوني ما بين بنك المال الأردني (كابيتال بنك) بصفته الشركة الدامجة والخلف القانوني لبنك سوسيته جنرال (الأردن) الشركة المندمجة ووديعة طلال أبو غزاله في لبنان.وجدير بالذكر ان قرار النائب العام يعتبر - سندا لأحكام القانون - قرارا قطعيا غير قابل للطعن امام اي جهة قضائية.مجموعة كابيتال بنك اصدرت اليوم الثلاثاء بيانا اكدت فيه نيتها مقاضاة مقدم الشكوى الذي أصدر بيانا مضللا تناقلته وسائل اعلام مختلفة ، وكذلك مقاضاة كل من قام بنشر الاخبار المضللة التي اضرت بسمعة البنك والقائمين عليه .