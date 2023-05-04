النشمي والهيئة السعودية للسياحة يوقعان اتفاقية تعاون

الوكيل الإخباري -

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وقع النشمي للاستثمار - نشمي ترفل اتفاقية تعاون كشركة معتمدة لترويج وتسويق السياحة في المملكة العربية السعودية كوجهة سياحية عالمية وذلك مع الهيئة السعودية للسياحة على هامش الملتقى العربي للسياحة والسفر(ATM) في دبي.ووقع عن نشمي ترفل رئيس مجلس الإدارة الاستاذ باسم الغلاييني وممثلا عن الهيئة السعودية للسياحة السيد خالد الشعلان رئيس قسم الشراكات التجارية - سوق الاردن وبحضور السيد عبد الكريم الدرويش الرئيس التنفيذي لاسواق الشرق الاوسط وافريقيا والسيد علي ازهري نائب الرئيس التنفيذي لاسواق الشرق الاوسط وافريقيا.ويعتبر اختيار هيئة السياحة في المملكة العربية السعودية لنشمي ترفل إلى جانب عدد محدود من شركات السياحة العالمية انجازا مميزا لشركات السياحة الاردنية ومعززا للدور الكبير الذي تقوم فيه ودلالة على المستوى المميز والمكانة الكبيرة لها في سوق السياحة المحلية والعربية.وعبر رئيس مجلس إدارة نشمي ترافل السيد باسم الغلاييني عن اعتزازه بثقة هيئة السياحة في المملكة العربية السعودية حيث اكد ان نشمي ترفل ستقدم كل الخبرة والمجهود لدعم الخطوات الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتطوير سياحتها.