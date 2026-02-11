الهميسات يشيد بإنجازات"البوتاس العربية"

الوكيل الإخباري- أشاد رئيس كتلة حزب مبادرة النيابية، النائب أحمد الهميسات، بالإنجازات المتتالية التي حققتها شركة البوتاس العربية، مثمّنًا الجهود الكبيرة والإدارة الحكيمة والملهمة لرئيس مجلس إدارتها، في قيادة واحدة من أبرز المؤسسات الاقتصادية الوطنية.



وقال الهميسات إن الرؤية الثاقبة والنهج الإداري الرشيد أسهما في تعزيز الأداء المالي والتشغيلي للشركة، ما انعكس إيجابًا على مكانة الأردن على الخريطة الاقتصادية العالمية، وأدى إلى تحقيق نتائج مالية متميزة عززت تنافسية الشركة عالميًا، ووسّعت حضورها في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.



وأضاف أن نجاح “البوتاس العربية” في اختراق أصعب الأسواق العالمية، وعلى رأسها السوق الأوروبي، يؤكد كفاءة الإدارة وحرصها على الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفة، مشيرًا إلى مساهمة الشركة وشركاتها التابعة والحليفة بأكثر من 1.3 مليار دولار في احتياطي العملات الأجنبية للمملكة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

